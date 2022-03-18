وزير الخارجية ونظيرته الإندونيسية يوقعان مذكرة لإنشاء اللجنة المشتركة 

جدة - نرمين السيد - وقع وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى‬⁩ مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مارسودى، اليوم الجمعة، مذكرة تفاهم بشأن إنشاء اللجنة المشتركة المصرية - الإندونيسية، فى إطار زيارته الحالية إلى جاكرتا.





صرح بذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر". وكان شكرى قد عقد، فى وقت سابق اليوم، جلسة مباحثات مع نظيرته الإندونيسية ناقشا خلالها كافة أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وأبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ويقوم وزير الخارجية حاليا بجولة أسيوية شملت كلًا من ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا، كما ستتضمن باكستان حيث سيشارك شكرى فى أعمال الدورة 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى المقرر عقده بإسلام آباد يوميّ 22 و23 مارس الجارى.

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