وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ الخط الأول من القطار الكهربائى السريع (صور)

جدة - نرمين السيد - تابع المهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه اللواء عصام والى رئيس هيئة الأنفاق واللواء حسام مصطفى رئيس هيئة الطرق والكبارى ورؤساء الشركات المنفذة، أعمال تنفيذ الخط الأول من مشروع شبكة القطار السريع والذى يبدأ من العين السخة مرورا بالإسكندرية والعلمين وحتى مطروح وذلك فى المسافة من حلوان حتى العين السخنة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لمشروعات الجر الكهربائى التى تنفذها وزارة النقل للتوسع فى إنشاء شبكة النقل الأخضر النظيف الصديق للبيئة.

حيث جارى العمل فى تنفيذ الجسور الترابية والكبارى والأعمال الصناعية للمسار وكذا المحطات والأسوار بواسطة كبريات الشركات المصرية المتخصصة فى هذه المجالات بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار.

بدأت الجولة بتفقد محطة القاهرة بمنطقة حلوان التى تخدم مدينة حلوان ومدينة 15 مايو وكل منطقة جنوب القاهرة التى تقع شرق النيل، واطلع الوزير على معدلات تنفيذ المحطة ثم تفقد الوزير محطة محمد نجيب التى تقع على بداية محور محمد نجيب والتى تخدم مناطق القطامية والقاهرة الجديدة ومناطق العمران الجديدة الواقعة جنوب طريق العين السخنة، وحيث تم فيها الانتهاء من الأعمال الخرسانية للمبنى الرئيسى فيها كما تم الاطلاع على ما تم إنجازه فى المحطة المركزية (محطة العاصمة) وهى محطة تبادلية مع القطار الكهربائى الخفيف وتعتبر مركز لوسائل النقل المختلفة والقادمة إلى العاصمة الإدارية وتخدم بصفة أساسية العاصمة الإدارية الجديدة والمدينة الرياضية وأيضا جميع المدن الجديدة بشرق القاهرة.

وذلك بتبادلها مع القطار الكهربائى الخفيف LRT والتى تعد من أكبر المحطات فى الشرق حيث تبلغ مساحتها أكثر من 1100000 متر مسطح بمناطق انتظار السيارات والمناطق التجارية وكذلك تم تفقد محطة العين السخنة والتى تخدم منطقة العين السخنة سواء كانت مناطق سياحية على البحر الأحمر و المناطق الصناعية وأيضا منطقة ميناء العين السخنة ويمكن أن تمتد خدماتها إلى المناطق الاستثمارية الجديدة بالمنطقة وكذلك مدينة السويس الجديدة وهى محطة نهائية للخط وحيث تم الاطلاع على نسبة الإنجاز العالية للمدخل الرئيسى للمحطة وكذلك للمناطق التجارية.

وتابع الوزير التقدم فى أعمال تنفيذ جسر القطار والذى يشمل أعمال الاتربة وأعمال الأساس والأعمال الصناعية "البرابخ والكبارى" وخرسانات الميول والتى تحمى جوانب الجسر.

كما شاهد الفريق كامل الوزير خلال الجولة عدد من التفجيرات لإزالة الصخور المعترضة لمسار القطار بعدد من قطاعات المشروع، ووجه وزير النقل بضرورة استمرار التنسيق مع جميع أجهزة الدولة المعنية والمحافظات التى يمر بها مسار القطار السريع وذلك للأخذ فى الاعتبار المشروعات الجارى تنفيذها وكذلك المخطط تنفيذها وذلك للعمل على تكامل وسائل النقل المختلفة وتفاديا لحدوث أى تعارض فى المشروعات الجارى والمخطط تنفيذها.

والتقى الوزير مع العمال والمهندسين المشاركين بالمشروع وأكد وزير النقل على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل على مدار الساعة للانتهاء من تنفيذ المشروع فى التوقيت المخطط وخاصة مع أهمية هذا المشروع الذى يعتبر أحد ركائز منظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التى يتم تنفيذها والتى ستمثل نقلة حضارية جديدة فى وسائل المواصلات فى مصر.

وأشار الوزير، إلى أن مشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة – العلمين مطروح)، يبلغ طوله 585 كم، ويشمل 22 محطة وأن السرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة، ويسهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة، حيث سيبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب.

وأوضح الوزير أن منظومة القطار الكهربائى السريع التى ستغطى أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة تساهم فى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.