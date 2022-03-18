نشاط الرئيس السيسى فى أسبوع.. توجيهات لمواجهة ارتفاع الأسعار

جدة - نرمين السيد - الرئيس السيسى يؤدى صلاة الجمعة بمسجد المشير احتفالا بيوم الشهيد

أدى الرئيس عبدالفتاح السيسى، صلاة الجمعة الماضية، بمسجد "المشير طنطاوى" فى التجمع الخامس، تزامنا مع ذكرى "يوم الشهيد".

ونشر المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، صورا من أداء صلاة الجمعة.

وأمَّ الصلاة الشيخ الدكتور سيد عبد البارى بعدما ألقى خطبة الجمعة بعنوان "القيمة والتضيحة فى سبيل الله.. ومنزلة الشهادة"، والتى قال خلالها "إن للأمة المصرية أيام لا تنسى وتاريخ لا يمحى واليوم نحتفل به ونحيه وهو (يوم الشهيد)"، مشيرا إلى الاحتفال بيوم الشهيد يعرف أجيالنا الجديدة أبطال الأمة الذين ضحوا بأنفسم فى سبيل وطنهم مصر.

السيسى يؤكد دعم مصر المطلق لوكالة الأونروا للاستمرار فى القيام بدورها

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، السبت الماضى، فيليب لازارينى، وكيل سكرتير العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة مفوض وكالة الأونروا، مؤكداً دعم مصر المطلق للوكالة للاستمرار فى القيام بدورها فى تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين، كونها الآلية الوحيدة التى تقوم بهذه المسؤولية الإنسانية الهامة لتحسين أوضاع الفلسطينيين بالأراضى الفلسطينية خصوصا فى مجالى التعليم والصحة.



كما أشار الرئيس فى ذات السياق إلى أن مصر تؤكد خلال اتصالاتها مع كل الأطراف الإقليمية والدولية على أهمية تقديم الدعم اللازم للأونروا، لاسيما مع الظروف المادية التى تواجهها، والتداعيات السلبية المترتبة على جائحة كورونا، وذلك بهدف الحفاظ على استمرار عملها بالشكل المطلوب، مع استعداد مصر للمساهمة فى دعم بعض المشروعات الخاصة بالوكالة وبما يسهم فى التخفيف عن المواطنين الفلسطينيين، خاصةً من خلال المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة، والتى دخلت فى مرحلتها التنفيذية الثانية.

وأعرب "لازارينى" عن تشرفه بلقاء الرئيس، مستعرضاً دور وكالة الأونروا، والتحديات الحالية التى تواجهها فى ظل تفاقم الأوضاع على المستويين الإقليمى والعالمى، مؤكداً تعويل الأونروا على دور مصر التاريخى والمقدر فى حشد دعم المجتمع الدولى للوكالة لمواصلة دورها فى دعم اللاجئين الفلسطينيين.

كما أشاد مفوض الأونروا بالأولوية الكبرى التى توليها مصر لملف تحسين الأوضاع بالأراضى الفلسطينية، خاصةً قطاع غزة، والتى تنعكس على الخطوات المتسارعة المتخذة لتعزيز الجهود الجارية الخاصة بإعادة إعمار القطاع فى إطار المبادرة المصرية بتخصيص 500 مليون دولار لهذا الغرض.

إسبينوزا لـ السيسى: نتطلع أن تكون قمة شرم الشيخ فارقة فى قضية المناخ

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، السبت الماضى، باتريشيا إسبينوزا، السكرتير التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد تقـدير مصـر للتعـاون المثمـر والمتنـامى مـع الأمـم المتحـدة فيما يتعلق بقضية تغير المناخ وتأثيراتها على العالم، والتطلع إلى تركيز هذا التعاون والتنسيق للتحضير لقمة المناخ العالمية المقبلة COP27 فى شرم الشيخ، وذلك فى إطار سعى مصر للبناء على ما تم إنجازه من نتائج خلال قمة جلاسجو الأخيرة، بهدف الوصول لحلول والتزامات عملية قابلة للتطبيق دولياً فيما يتعلق بمواجهة التحديات المناخية، وحشد التمويل الدولى الضرورى لذلك.

وأعربت إسبينوزا، عن تشرفها بلقاء الرئيس، وتطلعها لأن تكون القمة المقبلة التى ستستضيفها مدينة شرم الشيخ قمة فارقة فى قضية التغير المناخى، مشيدةً فى هذا الإطار بالمواقف التاريخية ذات الصلة لمصر، لا سيما مع كونها من أولى الدول النامية التى تبنت سياسات حاسمة بشأن ملف تغير المناخ، فضلاً عن الجهود الوطنية المبذولة حاليا للاهتمام بملف البيئة ودعم التحول الأخضر ومجابهة ظاهرة التغير المناخى، بما فيها من خلال بناء المدن الخضراء، والتحـول لوسـائل النقـل النظيـف، وإصـدار السـندات الخضـراء، وكذلك اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

الرئيس السيسى يوجه بمنح حافز توريد إضافى لسعر أردب القمح المحلى

تابع الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأحد الماضى، الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية فى قطاع الأمن الغذائى والزراعة على مستوى الجمهورية.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية".

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية فى قطاع الأمن الغذائى والزراعة على مستوى الجمهورية".

وقد تم عرض الموقف التنفيذى الخاص ببعض المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القمح مع قرب موسم الحصاد المحلى، وجهود زيادة إنتاجيته فى اطار سياسة الدولة بالتوسع الأفقى فى الاراضى الزراعية، والتوسع الرأسى فى جودة القمح وكميته باستخدام أفضل أنواع البذور ووسائل الرى الحديث والميكنة الزراعية.

ووجه الرئيس فى هذا الإطار بمنح حافز توريد إضافى لسعر أردب القمح المحلى للموسم الزراعى الحالى وذلك لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، وذلك وفق المحددات التى ستضعها الجهات المختصة.

كما تم استعراض الموقف التنفيذى لمحطات زراعة قصب السكر فى كوم أمبو ووادى الصعايدة، بما فيها المعدات والآلات الزراعية ونظم الرى، فضلا عن الأسمدة والبذور المستخدمة فى هذا الصدد.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد أيضا عرض الموقف الخاص بتنمية قطاع الثروة السمكية، خاصة من خلال إنشاء مصانع الأعلاف السمكية، وكذا تطوير البحيرات على مستوى الجمهورية، لاسيما بحيرات السد العالى والبردويل والبرلس والمنزلة، وذلك بعمليات التطهير، والتكريك، وإزالة التعديات ورفع كفاءة البواغيز لتحسين جوانبها البيئية، وزيادة إنتاجيتها وتطوير المفرخات بها.

ووجه الرئيس بتوفير كل الموارد المالية اللازمة لإنشاء المفرخات السمكية على أعلى مستوى، وذلك لتزويد البحيرات بالزريعة السمكية المطلوبة للإنتاج، مع منع عملية الصيد الجائر، بهدف المساهمة فى تعزيز منظومة تنمية الثروة السمكية وتعظيم المخزون السمكى فى مصر.

كما اطلع الرئيس على جهود تنمية الثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية، خاصة من خلال المشروع القومى للبتلو، وتطوير مراكز تجميع الألبان، إلى جانب تحسين السلالات، وكذا توفير الرعاية البيطرية المتقدمة، عن طريق القوافل البيطرية العلاجية المجانية، حيث تم مؤخرا تنظيم أكثر من ألف قافلة على مستوى قرى الجمهورية لعلاج وفحص الثروة الحيوانية.

ووجه الرئيس فى هذا الصدد بالتوسع فى توفير سلالات الأبقار ذات الإنتاجية العالية من اللحوم والألبان، لما لها من مردود اقتصادى مباشر لصالح المربين، بالإضافة إلى مساهمتها فى دعم إنتاج اللحوم والألبان للسوق المحلى وتعزيز الصناعات الغذائية ذات الصلة.

الرئيس السيسى يوجه باستكمال مستهدفات مشروع «مستقبل مصر»

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأحد الماضى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والفريق محمد عباس حلمى قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع "مستقبل مصر".

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذى للمشروع القومى للإنتاج الزراعى "مستقبل مصر".

واطلع الرئيس السيسى فى هذا الإطار على الموقف التنفيذى وتطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع "مستقبل مصر" من الجوانب كافة، خصوصًا ما تم إنجازه من مساحات منزرعة وموقف إمدادات المياه والطاقة الكهربائية وكل ما يتعلق بالبنية الأساسية للمشروع.

ووجه الرئيس بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات هذا المشروع الاستراتيجى فى مجال الزراعة والغذاء، بما يساهم فى توفير الآلاف من فرص العمل فى التخصصات المختلفة، ويعطى دفعة قوية للمنظومة الوطنية للتصنيع الزراعى، ويعزز من استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضى الزراعية من الرقعة الجغرافية للجمهورية، خصوصًا أنه يقع ضمن المشروع الزراعى العملاق "الدلتا الجديدة".

كما تابع الرئيس تفاصيل سير العمل بمكونات البنية الأساسية والموقف التنفيذى لعدد آخر من المشروعات الزراعية على مستوى الجمهورية، خصوصًا فى محافظتى بنى سويف والمنيا، والتى ستمثل بدورها قيمة مضافة لسوق الغذاء المصرى.

تسعير رغيف الخبز الحر.. توجيهات رئاسية لمواجهة ارتفاع الأسعار

"اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى الثلاثاء الماضى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة".

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة توفير الأرصدة الاستراتيجية من كل السلع الغذائية الأساسية، خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان المعظم".

وعرض وزير التموين فى هذا الإطار موقف المخزون الاستراتيجى لكل السلع الغذائية الأساسية للدولة، مؤكدا توافرها بالكميات المناسبة للمواطنين.

ووجه الرئيس بالعمل على تنويع مصادر توفير تلك السلع، مع السعى نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر.

كما اطلع الرئيس على جهود الحكومة خلال الفترة الماضية لضبط ومراقبة الأسعار، وفى هذا الإطار وجه الرئيس بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وكذلك تسعيره، على أن تقوم وزارة التموين بتوفير الدقيق اللازم للمخابز لضبط السعر، مع قيام مباحث ومفتشى التموين بالتأكد من التنفيذ.

كما وجه الرئيس بسرعة تحديد حافز التوريد الإضافى لسعر أردب القمح المحلى للموسم الزراعى الحالى والإعلان عنه فى أقرب وقت.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه فى إطار دعم الفئات الأكثر احتياجا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، فقد وجه الرئيس بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، خاصة القوات المسلحة ووزارة التموين وصندوق "تحيا مصر"، لتوفير السلع الغذائية منخفضة الأسعار، وكذلك توزيع كراتين رمضان للمواد التموينية.

الرئيس السيسى يطمئن هاتفيا مع محمد بن سلمان على صحة خادم الحرمين

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء الأربعاء الماضى، اتصالا هاتفيا مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولى عهد المملكة العربية السعودية.

وصرح السفير المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطمئن خلال الاتصال على صحة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود متمنيا له دوام الصحة والعافية.

وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن خالص التقدير لتمنيات الرئيس الصادقة، مشيرا إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية السعودية وما يجمع بين الشعبين من روابط راسخة وممتدة.