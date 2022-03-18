/686439/مسلسلات-شهر-رمضان-2022-إلهام-شاهين-تنشر-الاسلام-بالكرباج-في-برومو-بطلوع-الروح

طرحت القناة العارضة لمسلسل «بطلوع الروح»، المقرر عرضه ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022، البرومو الرسمي للعمل، والذي أثار الجدل هو الآخر بعد البوستر الدعائي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل البرومو الرسمي لمسلسل «بطلوع الروح»

ظهر في البرومو الرسمي «بطلوع الروح»، الفنانة منة شلبي والتي كانت في البداية شابة غير مرتدية الحجاب، متزوجة من مهندس، ولكن بسبب تحول عقيدة زوجها، وانضمامه لإحدى الجماعات الإرهابية المتطرفة، ستجبر على إرتداء النقاب.

أما عن إلهام شاهين، فهي إمرأة مؤمنة كل الايمان بعقيدة الجماعة، ومن المقرر أن أحد رئاسها، وظهرت في البرومو حاملة كرباج وتقول: «اننا هنا اليوم لنقيم عدل الله ونعلن كلمة الحق»، في وسط تكبيرات هائلة سيطرت على البرومو الرسمي لمسلسل «بطلوع الروح».

أبطال مسلسل بطلوع الروح

مسلسل "بطلوع الروح" من بطولة منة شلبي، إلهام شاهين، أحمد داود، أحمد السعدني، محمد حاتم، دياموند بو عبود، ودارينا الجندى، وتأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكرى، وإنتاج صادق الصباح، وينتمي لنوعية الأعمال ذات ال 15 حلقة.

القناة العاصمة لمسلسل بطلوع الروح

ويعرض مسلسل بطلوع الروح، ضمن سباق مسلسلات شهر رمضان 2022، ويخوض المنافسة على قناة فضائية واحدة، وهي قناة mbc مصر، التي دائمة ما تكون محببة لعرض الأعمال المثيرة للجدل على شاشتها، بدون فواصل إعلانية على منصة شاهد الالكترونية، ومن المقرر أن يحقق مشاهدة عالية خلال فترة عرضه.

أزمات مسلسلات رمضان 2022

تعرضت مسلسلات رمضان لعدد كبير من الأزمات منهم مسلسل «بطلوع الروح»، الذي لاحقة اتهامات بالتحريض على الدين الاسلامي ومطالبات بمقاطعته عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتعرض الفنان محمد رمضان لسخرية أحد متابعيه بعدما نشر البوستر الرسمي لمسلسل «المشوار»، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل، إذ قام المتابع بإعادة نشر الصورة، ساخر من حمل رمضان لشنطة سفر بعجل، ليبدأ المناوشات بين الجمهور ومحمد رمضان، أما عن مسلسل «العائدون»، الذي يشارك في بطولته الفنان أمير كرارة بجانب محمد فراج وأحمد عز، فتعرض لأنباء مغلوطة، تفيد بأن العمل يعد استكمالا لمسلسل «هجمة مرتدة»، ولكن خرج المؤلف لينفي ذلك.