شكرى يسلم رسالة من السيسى إلى نظيره الإندونيسى

جدة - نرمين السيد - وسلمه الوزير شكرى رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تناولت مجمل موضوعات التعاون الثنائى وأُطر التعاون المشترك بين البلديّن وسبل تعزيزهما بما يتناسب مع تطلعات البلدين، فضلاً عن تناول الجهود الجارية للإعداد للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27، والتى تستضيفها مصر فى شهر نوفمبر المقبل.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير سامح شكرى أعرب خلال اللقاء عن تطلع مصر لإعطاء المزيد من الزخم لكافة أوجه العلاقات بين البلدين، وكذلك أهمية مواصلة التشاور بين البلديّن على ضوء الرغبة فى تنسيق المواقف بما يتناسب مع تطلعات الشعبين الصديقين وحجم المصالح المشتركة بين مصر وإندونيسيا.