السفير بدر عبد العاطى يلتقى بمدير عام الشؤون السياسية بـ«خارجية لوكسمبورج»

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور بدر عبد العاطى، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبى ومملكة بلجيكا والمندوب الدائم لدى حلف شمال الأطلنطى وسفير مصر غير المقيم لدى دوقية لوكسمبورج الكبرى، فى 16 مارس الجارى، بمدير عام الشؤون السياسية بوزارة خارجية لوكسمبورج "فيرونيك دوكيندورف".





جاء ذلك فى إطار الزيارة التى قام بها إلى لوكسمبورج لتقديم أوراق اعتماده سفيرا لمصر غير مقيم لدى دوقية لوكسمبورج الكبرى.

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر ولوكسمبورج فى كل المجالات محل الاهتمام المشترك؛ وعلى رأسها المجالات الاقتصادية، والسياسية والثقافية، فضلا عن تعزيز وتيرة الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين، حيث تم التطرق إلى الأحداث الثقافية الهامة التى ستشهدها مصر خلال العام الجارى 2022.

وفى هذا السياق، تناول الاجتماع أوجه تعزيز التعاون بين مصر ولوكسمبورج فى العديد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع الطاقة، فى ضوء أن مصر تتقلد مركزا لإنتاج وتداول وتوزيع الطاقة، سواء الجديدة والمتجددة، وفى قطاع الغاز الطبيعى المسال، والطاقة النظيفة، بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين، وبما يتلاقى أيضا مع مساعى الاتحاد الأوروبى ودوله الأعضاء، ومن بينها لوكسمبورج، نحو تنويع مصادره من الطاقة.

كما تم التطرق إلى التحضيرات اللوجيستية والموضوعية الجارية لرئاسة مصر المقبلة للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 فى ضوء ما توليه مصر من اهتمام بموضوعات البيئة والتغير المناخى وتداعياته على القارة الإفريقية.

وتم تناول ما تتخذه مصر من خطوات على مسار عملية التطوير والتحديث الشاملة على الأصعدة كافة، بما فى ذلك النهوض بقطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والسياحة، فضلا عن تحقيق معدلات للنمو الاقتصادى تعد الأعلى على مستوى المنطقة رغم الجائحة العالمية، وتوفير فرص العمل لملايين من الشباب وتوفير سبل العيش الكريم لمواطنيها، وذلك إلى جانب ما حققته مصر من نجاحات على صعيد مكافحة الهجرة غير الشرعية واستضافة ملايين من اللاجئين على أراضيها؛ ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وتطرق اللقاء إلى الإجراءات التى اتخذتها مصر على مسار تعزيز منظومة حقوق الإنسان؛ وعلى رأسها إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تقوم على مقاربة شاملة تتضمن؛ إلى جانب الحقوق السياسية والمدنية، الحقوق الاجتماعية والتنموية والاقتصادية، فضلا عن القرار غير المسبوق بعدم تمديد حالة الطوارئ فى البلاد، واعتماد قانون الجمعيات الأهلية الجديد ولائحته الجديدة؛ إلى جانب إعلان القيادة السياسية لعام 2022 عاما للمجتمع المدنى.

وتم التأكيد على الدور المحورى الذى تضطلع به مصر على مستوى المنطقة كركيزة للاستقرار وحفظ السلام، والجهود المبذولة إزاء القضية الفلسطينية والأوضاع فى ليبيا وسوريا والسودان؛ فضلا عن قضية سد النهضة الإثيوبى.