حياة كريمة.. قوافل الصحة تقدم الرعاية بالمجان لـ102 ألف مواطن فى 15 يوما

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ102 ألف و240 مواطنا من خلال 77 قافلة طبية، تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من شهر مارس الجارى.





يأتى إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 15 ألفا و320 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 21 ألفا و322 ندوة تثقيف صحى لرفع الوعى الصحى لدى المواطنين، لافتاً إلى تحويل 1093 حالة إلى المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وأكد "عبدالغفار" حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، أن هذه القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة فى تلقى الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبى على 5 آلاف و497 مواطنا بمحافظة أسوان، و4 آلاف و517 مواطنا بأسيوط، و3 آلاف و803 مواطنين بمحافظة الإسكندرية، و2844 مواطناً بالإسماعيلية، و 684 مواطناً بالأقصر، و509 مواطنين بالبحر الأحمر، و5 آلاف و 545 مواطناً بالبحيرة، و5 آلاف و 630 مواطناً بالجيزة، و3 آلاف و800 مواطناً بالدقهلية، و 940 مواطناً بالسويس، و7 آلاف و939 مواطنًا بالشرقية، و2886مواطناً بالفيوم.

وأضافت "الصادق" أنه تم تقديم الخدمة أيضاً لــ10 آلاف و938مواطناً بالقاهرة، و4 آلاف و998 مواطنًا بالقليوبية، و3 آلاف و903 مواطناً بالمنوفية، و7 آلاف و435 مواطنًا بالمنيا، و1309 مواطنا بالوادى الجديد، و4 آلاف و274 مواطنا ببنى سويف، و1359 مواطنا بجنوب سيناء، و3 آلاف و668 مواطن بسوهاج، و3003 مواطنا بكفر الشيخ، و2122 مواطناً بمطروح، و1722مواطناً بقنا، و7 آلاف و319 موطناً بالغربية، كما تم الكشف الطبى على 5 آلاف و596 مواطناً بدمياط.