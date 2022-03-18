رئيس لجنة الحريات باتحاد الصحفيين العرب يشيد بالصحافة المصرية

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس لجنة الحريات بالاتحاد، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، فى نواكشوط على هامش اجتماع اللجنة الدائمة للحريات بالاتحاد العام للصحفيين العرب، إن الصحافة المصرية عريقة فهى التى رسخت الإعلام فى الدول العربية، والإعلام المصرى منفتح ويعيش فى أجواء الحرية.

وأضاف ازغيلات، الذى يستعد لإعلان التقرير السنوى للحريات الصحفية فى العالم العربى لأول مرة من العاصمة الموريتانية نواكشوط، إأن الإعلام فى مصر يعيش إصلاحا متواصلا بفضل جهود الدولة المصرية ونقابة الصحفيين المصريين التى هى عضو فاعل فى اتحاد الصحفيين العرب.