سلع استراتيجية بأسعار مخفضة.. صحف القاهرة

جدة - نرمين السيد - قالت صحيفة الأهرام تحت عنوان "توفير الموارد المالية لتأمين السلع الاستراتيجية منافذ متنقلة بأسعار مخفضة.. وغرفة مركزية لمتابعة ‏معارض «أهلا رمضان»".

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا أمس، لمتابعة إجراءات توفير الموارد المالية والنقـد الأجنبـى من أجل تأمين الكميات الضرورية من السلع الإستراتيجية، والمستلزمات الأساسية المطلوبة على المستوى المحلى خلال الفترة الحالية والمستقبلية، فى ظل المستجدات التى تؤثر على أسعار السلع عالميا، فى إطار جهود الحكومة لتخفيف تداعيات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية على الاقتصاد.

وخلال الاجتماع تم تأكيد استمرار المتابعة والتقييم للتطورات الجارية من أجل ضمان الاستجابة السريعة، واتخاذ الإجراءات التى تضمن تقليل حدة التأثيرات السلبية لهذه الأزمة العالمية، وذلك بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وتخفيفا على المواطنين من حدة ارتفاع الأسعار، أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قافلة من المنافذ المتنقلة، تشمل 21 سيارة محملة بالسلع الغذائية والخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن وبيض المائدة من إنتاج مزارع الوزارة بأسعار مخفضة، لدعم مواطنى المناطق الأكثر كثافة والنائية، خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان، وتوجهت القافلة أمس إلى محافظتى الفيوم والقليوبية.

وأكد الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، خلال إطلاق القافلة، أنها تأتى فى إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، ومحاربة الغلاء.

وعقد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا مع مديرى المديريات بالمحافظات، وقال إنه تم إنشاء غرفة ‏عمليات مركزية بالوزارة، لمتابعة معارض «أهلا رمضان»، وتوافر السلع بها، موضحا أنه ‏تم إنشاء عدد كبير من المعارض التابعة للوزارة بالمحافظات، تضم السلع الرمضانية ‏والسلع الأخرى التى يحتاجها المواطنون بتخفيضات تصل فى بعضها إلى 30%.

وأشار إلى أن إتاحة وزيادة المعروض من السلع هى الضمانة الأولى لخفض ‏الأسعار بالأسواق، وأن الوزارة تضخ يوميا كميات كبيرة من السلع بالمجمعات الاستهلاكية بنسبة تصل إلى 50% عن المعتاد.

فيما قالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "أولوية فى تعيينات المعلمين للصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية شفافية كاملة فى اختيار المرشحين والدراسة مستمرة خلال رمضان".

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لإعلان تفاصيل مسابقة تعيينات المعلمين التى تضم 30 ألف معلم سنويا لمدة 5 سنوات، خلال الأسبوعين المقبلين قبل شهر رمضان الكريم.

وأكدت الوزارة أن الأولوية فى تعيينات الدفعة الأولى التى تقدر ب 30 ألف معلم، سيتم تخصيصها لمعلمى الصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية لسد العجز بصفوف منظومة التعليم الجديدة، ويجرى حاليا الـتـواصـل مع جهاز التنظيم والإدارة لتحديد درجات مالية للمعلمين الجدد الذين سيتم تعيينهم.

وأكدت الوزارة أن الهدف من المسابقة هو إعطاء الشفافية أولوية فى اختيار أفضل العناصر للانضمام للعملية التعليمية دون محسوبية، وتقليل العجز فى المدارس بكافة التخصصات، وسيتم اجراء مسابقة سنويا على مدار 5 سنوات يتم من خلالها تعيين 150 ألف معلم لسد العجز فى المراحل الدراسية المختلفة.

وأشارت الوزارة إلى أن توزيع المعلمين على المحافظات سيكون وفق احتياجات كل محافظة ونسب العجز فيها، ولا يوجد أولوية لأى فئة، بجانب ربط التقدم فى المسابقة بمحل السكن الموجود فى بطاقة الرقم القومى للمتقدم والتسكين سيكون على المدرسة، دون نقل أو ندب.

وأوضحت الوزارة أنها ستجرى تدريبات للمعلمين المختارين لتأهيلهم قبل انطلاق العام الدراسى المقبل، ويحق للجميع التقدم للمسابقة طالما توافرت فيهم الشروط المطلوبة سواء من سبق التعاقد معهم أو غيرهم.

ونوهت الوزارة إلى أن جميع مراحل مسابقة 30 ألف معلم ستكون إلكترونية والاختيار إلكترونيا.

وعـلـى جـانـب آخـر أوضـحـت الـوزارة ان امتحانات الثانوية العامة، ستكون فى المدارس بلجان مؤمنة وللطالب فرصة دخول الامتحان دور أول وثان فى حالة رسوبه فى الدور الأول فى مادة أو اثنتين، ولا يوجد تحسين للمجموع أو الدرجات، وكانت الوزارة قد حددت فى وقت سابق موعد امتحانات الثانوية العامة والتى تنطلق 11 يونيو 2022، ويسمح للطالب بأداء امتحان الثانوية العامة 4 سنوات.

وأوضحت الوزارة ان نظام الامتحان ورقيا أو إلكترونيا لا يجب أن يشغل الطالب، والأهم هو طريقة الأسئلة التى تركز على الفهم والتطبيق وليس الحـفـظ.

ونبهت الـوزارة إلى انتظام الدراسة حتى نهاية الفصل الدراسى الثانى دون توقف، خلال شهر رمضان، مشددة على أنه لن يتم رفع الغياب بين الطلاب والمعلمين، بل سوف يتم احتساب أيام الغياب الفعلية ومن يتجاوز نسب الغياب المقررة سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات تجاهه.

وقالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "إعلان مواعيد صرف مرتبات أبريل ومايو ويونيو".

أكد د.محمد معيط وزير المالية، أنه تم تحديد مواعيد صرف مرتبات أشهر أبريل ومايو ويونيو 2022، وتم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على 4 أيام خلال شهرى أبريل ومايو، و5 أيام خلال يونيو، بمراعاة عدد العاملين بهذه الوزارات، والانتشار الجغرافى لكل منها والمديريات التابعة لها بالمحافظات على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين فى ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

ووجه الوزير الجهات الإدارية بإخطار العاملين بها بمواعيد بداية الصرف؛ بما يسهم فى تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلى بقدر الإمكان،على النحو الذى يتسق مع الجهود التى تبذلها الدولة للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات «كورونا»، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأوضح طارق بسيونى، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه تقرر بدء صرف مرتبات شهر أبريل المقبل للعاملين فى 33 وزارة وهيئة يوم 20 أبريل، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم 21 أبريل، وجميع الوزارات والجهات الأخرى أيام 26 و27 أبريل.

بينما قالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "الحكومة: لا صحة لتطعيم كبار السن بجرعة تنشيطية كل 3 شهور".

وأكـد المـركـز الإعـلامـى لمجلس الـوزراء أنه لا صحة لما انتشر من أنباء عن اعتزام الحكومة تطعيم كبار السن بالجرعة التنشيطية من لقاحات كورونا بشكل دورى كل ثلاثة أشهر.

وأوضـح أنـه تـواصـل مـع وزارة الصحة، والتى نفت تلك الأنباء، وأكـدت أنـه لا صـحـة لاعـتـزام الحـكـومـة تـطـعـيـم كـبـار الـسـن بالجرعة التنشيطية من لقاحات كورونا بشكل دورى كل 3 أشهر، وشددت على أن الجـرعـة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا يحصل عليها المواطنون من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لمرة واحدة فقط بعد مرور 3 أشهر على تلقيهم بالجرعة الثانية، دون الحصول عليها بشكل دورى كل 3 أشهر، بينما يحصل عليها باق فئات المواطنين لمرة واحدة فقط، بعد مرور 6 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية،واشارت إلى أن نسبة التطعيم بلقاحات كورونا وصلت إلى أكـثـر مـن 51% من إجمالى المواطنين، فيما تستهدف الدولة الوصول لنسبة 70%.

وأوضح بيان المركز الإعلامى أن توسع الدولة فى عملية التطعيمات بلقاح كورونا أسهم بشكل كبير فى ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونـا خـلال المـوجتين الـرابـعـة والخامسة من الفيروس، وسيتم تحويل البيان اليومى عن الإصابات بكورونا إلى أسبوعى يصدر كل يوم سبت.

فى سياق آخر، قالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "تعاون مع «سيمنس» فى الغاز الطبيعى والطاقة الخضراء".

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن صناعة وأسواق الطاقة الخضراء لا تزال ناشئة وجديدة وتحتاج لتكنولوجيات متطورة ومزيد من التنمية، وأشار إلى أهمية مصر كمركز إقليمى للطاقة بشرق المتوسط وضرورة الاستفادة من الموقع الجغرافى المتميز خاصة خلال فترة التحول الطاقى الحالية.

جاء ذلك خلال استقباله، ديتمار سيرسدوفير المدير التنفيذى للشرق الأوسط والإمارات بشركة سيمنس للطاقة بحضور د.مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، إذ تم استعراض استعدادات مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ والفرص الاستثمارية المتاحة فى صناعة البترول والغاز المصرية فضلا عن استعراض التذبذبات الحادة فى مستويات الأسعار العالمية الحالية وتأثيراتها على اقتصاديات الدول بصفة عامة.

وأضاف الوزير أن هناك شراكة كبيرة لمصر مع سيمنس والشركات التابعة لها نتج عنها تحقيق قصص نجاح كثيرة وأن هناك فرصا لدعم هذا التعاون وزيادته فى مجال البترول والغاز، مؤكدا أن مصر سوق كبير ومتنام وأنها تسعى لتنمية فكرة منطقة شرق المتوسط كمركز إقليمى.. وأشار الملا إلى أن مصر ستستضيف قمة المناخ القادمة COP27 وأن قطاع البترول يستعد لإطلاق عدة مبادرات لخفض الانبعاثات بالتعاون مع الشركات العالمية العاملة فى مصر.