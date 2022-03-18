موجز دوت الخليج: قانون أمريكى جديد ضد روسيا.. وحقيقة تعاقد الأهلى مع بن شرقى

جدة - نرمين السيد - طرح أعضاء جمهوريون فى مجلس الشيوخ الأمريكى مشروع قانون يحظر استيراد اليورانيوم من روسيا بسبب عمليتها العسكرية فى أوكرانيا. ويرصد دوت الخليج، فى السطور التالية أبرز الأحداث على مدار الساعات الماضية: السياحة: تعامل مصر مع الأوكران ساهم فى زيادة الثقة بالمقصد السياحى المصرى حالة الطقس اليوم الجمعة 18 مارس 2022 ودرجات الحرارة المتوقعة زاخاروفا: فكرة طرد روسيا من الأمم المتحدة صعبة مسؤول أمنى روسى يعلن إجلاء نحو 43 ألف شخص من سكان مدينة ماريوبول مشروع قانون فى الكونجرس الأمريكى حول حظر استيراد اليورانيوم من روسيا المخابرات البريطانية: القوات الروسية تواجه مشكلات فى إمداد الجنود بالمؤونة بايدن يبحث مع نظيره الصينى اليوم تطورات الأزمة الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف إسلام صادق يكشف موقف الأهلى من التعاقد مع بن شرقى مدحت شلبى: كيروش يعلن قائمة المنتخب فى هذا الموعد سعد سمير: فايلر مدرب كبير.. وهؤلاء أكثر من عرفوا إمكاناتى فى الأهلى سعد سمير: أتمنى اللعب مع المنتخب.. وهذه توقعاتى لمباراة مصر والسنغال نيدفيد: الأهلى ساندنى كثيرا.. ولهذا السبب اخترت فيوتشر (فيديو) برنامج الدوم.. مونيكا ألفونس تنال إعجاب لجنة التحكيم بتعدد مواهبها برنامج الدوم.. أنغام تبشر عبد الرحمن صابر: هيكون ليك شأن برنامج الدوم.. لجنة التحكيم تتغنى بـ أميرة ضاحى بعد تقديمها «أهوى» علاء مرسى يكشف حقيقة غضبه من أحمد السقا (فيديو) عائشة بن أحمد: كان نفسى أبقى طبيبة بيطرية.. ودلوقتى بربى حيوانات من الشارع عاجل.. حادث فى شارع العشرين بفيصل: ملاكى يصدم 10 مواطنين غلق كلى وتحويلات مرورية لتوسعة الدائرى بـ طريق مصر - حلوان الزراعى ضبط قاتل صديقه وتقطيع جثته لـ8 أجزاء وصب أسمنت على رأسه

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