منصة أسوان التحضيرية لمؤتمر المناخ توصى بوضع تشريعات للحفاظ على البيئة

جدة - نرمين السيد - أوصى المشاركون فى أعمال المنصة المحلية التحضيرية لمحافظة أسوان، بتنفيذ ورش عمل متكررة لتحديد المؤثرات السلبية الرئيسية على البيئة بأسوان وكيفية مواجهتها، وتصنيف أنواع الملوثات ومصادرها والعمل على التخلص منها، مع ضرورة تطوير تشريعات بيئية لمعاقبة كل من يتسبب فى الانتهاكات البيئية.





كما أوصى المشاركون فى المنصة التى يأتى انعقادها استعدادا لاستضافة مصر فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف تغير المناخ التابع للأمم المتحدة والذى سيتم تنظيمة بشرم الشيخ فى نوفمبر القادم- بتهيئة مراكز الشباب لتنفيذ ندوات توعية للشباب والمرأة وقادة المجتمع، عن كيفية الاستعداد الامثل لمؤتمر تغيرات المناخ والذى ستستضيفة مصر، بهدف رفع وعيهم بقضايا التغيرات المناخية التى تمس المجتمع الأسوانى مع وضع خطة توعوية بالتنسيق مع إدارة البيئة فى هذا الإطار.

وطالب المشاركون فى أعمال المنصة حسب بيان للمحافظة، اليوم الخميس، بتنظيم دورات توعوية للمرأة وجلسات مع الأئمة وأهل العلم بهدف توصيل المعلومات حول قضية التغيرات المناخية وتوعيتهم بجهود الدولة فى هذا الإطار، خصوصًا مع استضافة مصر لأحد اهم مؤتمرات التغيرات المناخية فى شرم الشيخ، كما طالب المشاركون بأهمية توعية المزارعين بضرورة التحول الى نظم الرى بالحديثة، والإستفادة من المتبقيات الزراعية فى إنتاج أعلاف غير تقليدية وأسمدة عضوية بديلاً عن التخلص منها بالحرق.

وأوصى أيضا المشاركون، بضرورة أن تواكب أنشطة المنصة التحضيرية التى تم تدشينها، تغطية إعلامية مع استخدام وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، بالإضافة إلى إنتاج أفلام التيك توك وأفلام السينما دراما عن التغيرات المناخية للوصول إلى شرائح الأطفال والشباب، على أن تتولى ادارة المنصة إنتاج مواد ترويجية عن المؤتمر، وقضايا تغير المناخ لاستخدامها فى توعية المجتمع.

يشار إلى أن الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان، نظم اللقاء الأول للمنصة المحلية التحضيرية لمحافظة أسوان، والتى يأتى انعقادها استعدادا لاستضافة مصر مؤتمر تغير المناخ، حيث شارك فى اللقاء الأول، جهاز شؤون البيئة الفرع الإقليمى بأسوان وشركة الصناعات الكيمياوية المصرية " كيما" بأسوان، وعدد من الجهات الشريكة.