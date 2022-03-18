عبلة الألفي لـ دوت الخليج: إطلاق ابليكيشن للصحة النفسية يقضي على وصم الاضطرابات النفسية في المجتمع

/686364/عبلة-الألفي-لـ-تحيا-مصر-إطلاق-ابليكيشن-للصحة-النفسية-يقضي-على-وصم-الاضطرابات-النفسية-في-المجتمع

قالت النائبة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن المنصة الوطنية الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الصحة، لتقديم خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمجان للمصريين وضيوف مصر من غير المصريين، مؤكدة أن الدولة والقيادة السياسية فى عهد الرئيس السيسي، تسعي لتحقيق حياة كريمة مع خدمة صحية نفسية وبدنية على أعلي مستوي.

دوت الخليج

النائبة عبلة الالفي تشيد بإطلاق أول منصة الكترونية لتقديم خدمات الصحة النفسية

وأكدت عبلة الألفي فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن منصة تقديم خدمات للصحة النفسية فى مصر تعتبر الأولي فى الشرق الأوسط، مشيدة بنخبة الكوادر الفنية والتقنية بوزارة الصحة والسكان، والمعالجين النفسيين والخبراء الدوليين في مجال الطب النفسي وعلاج الإدمان، التي تشرف على البرنامج، لتعمل على الدعم النفسي بجودة عالية وبخصوصية وسرية تامة والتغلب على الوصم المتعلق بالاضطرابات النفسية في المجتمع.

وأشارت عضو صحة النواب، إلى أهمية المحتوي التثقيفي التوعوي للمستخدمين للبرنامج، من خلال إتاحة معلومات علمية هامة عن الاضطرابات الشائعة في الطب النفسي العام وفروعه المتخصصة كالطب النفسي للأطفال والمراهقين، والمسنين والإدمان.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان ، أعلنت أمس الاربعاء عن إطلاق أول منصة وطنية إلكترونية بمصر لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمجان، حيث تشمل المنصة ثلاثة أقسام رئيسية: القسم الأول محتوى تثقيفيا توعويا للمستخدمين من خلال إتاحة معلومات علمية هامة عن الاضطرابات الشائعة في الطب النفسي العام وفروعه المتخصصة كالطب النفسي للأطفال والمراهقين، والمسنين والإدمان، وتناول أعراض وآليات التعامل مع الأزمات النفسية التي تواجه المرضى وأسرهم.

القسم الثاني يشمل تقديم خدمات الدعم والاستشارات النفسية من خلال العيادات الافتراضية «التطبيب عن بعد» عن طريق بضع خطوات بسيطة تمكن المستخدمين من تقييم حالتهم النفسية من خلال الاستبيان العام للصحة النفسية.

يختار المستخدم المكان والزمان المناسبين لأداء الجلسة في خصوصية وسرية تامة لبيانات المستخدمين، كما يستطيع كل من المعالج والمستخدم، من خلال لوحة التحكم الخاصة به.

يختص القسم الثالث بالمشرفين والقائمين على الموقع، حيث يمكنهم من متابعة وتقييم أداء المنصة، ويقوم بعرض أهم التقاريرالخاصة بإحصائيات البوابة الإلكترونية مثل عدد المستخدمين، ومعدل أعمارهم ومعدل المتابعة وأكثر التخصصات التي تم تصفحها وغيرها من البيانات.