جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله عز وجل معنى ومبنى، وفى إطار احتفالات محافظة جنوب سيناء بذكرى رفع العلم المصرى على مدينة طابا. ‏كما يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح 27 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا اليوم الجمعة، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى تاريخه 713 مسجدًا، منها 603 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا و110 مساجد صيانة وترميمًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير اﻷوقاف ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان 6 مساجد اليوم بالمحافظة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.