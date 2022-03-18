/686437/الأزمات-تلاحق-مسلسلات-شهر-رمضان-2022-قبل-عرضها

تعرض عدد كبير من مسلسلات شهر رمضان 2022، لانتقادات لاذعة من قبل الجمهور، قبل طرح أي تفاصيل خاصة بالعمل سوا البوستر الدعائي له، بعض النجوم التزموا الصمت ولم يدافعوا عن أعمالهم، والآخرين تآكلهم الغضب، فخرجوا عن صمتهم مدافعين عن مسلسلاتهم المقرر عرضها في شهر رمضان المقبل.

دوت الخليج

مسلسل ديما عامر بتعرض لاتهامات بالسرقة

تعرض مسلسل «ديما عامر»، المقرر طرحه في السباق الرمضاني 2023، لاتهامات بنسخه من عمل أجنبي أسباني بعنوان «إيليت»، ليصرح مخرج العمل مجدي الهواري، قائلا إن الجميع يعلم أن معظم الأعمال التىنشاهدها هى أعمال مقتبسة من الغرب، ولكن العكس أحيانًا هو الصحيح، فالغرب يقتبس منا بعض الأعمال، وهناك نوع من الإقتباس قد يؤذي العمال وأخر يفيده.

مسلسل بطلوع الروح

اتهم رواد السوشيال ميديا مسلسل «بطلوع الروح» في رمضان 2022، بمحاولة أبطال العمل إفساد الدين الاسلامي، وربط فكرة الحجاب واللحية بالإرهاب كالعديد من الأعمال الفنية التي تعرض في الدراما المصرية، وبدأ الهجوم يزداد بعد طرح بوسترات العمل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مؤكدين على سقوطه من قبل مشاهدته، لترد إلهام شاهين البطلة الرئيسية للعمل، في تصريحات تليفزيونية: «مسلسل بطلوع الروح سياسي اجتماعي، وفيه أكشن ومشاهد حربية فهو عمل شامل ومتنوع، هدفه تصحيح الأفكار المغلوطة للعقول الظلامية، واحنا هنصحح الكثير من الأفكار، وهنلقي الضوء على الشخصيات التي بيصفها البعض بـ المتاجرة بالدين، لكن أنا بصفها بأنها بيتفهم الدين غلط».

سخرية الجمهور من بوستر مسلسل المشوار

تعرض الفنان محمد رمضان لسخرية أحد متابعيه بعدما نشر البوستر الرسمي لمسلسل «المشوار»، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل، إذ قام المتابع بإعادة نشر الصورة، ساخر من حمل رمضان لشنطة سفر بعجل، فقال: «كان ممكن تجرها عادي، بس هو لازم كفاح وخلاص»، ليرد رمضان عليه قاىلا: «أما تشوف المسلسل هتعرف إن الشنطة دي قصتها مهمة جدا، وبعدين مش يمكن فيها كتاب دين».

العائدون يتعرض للشائعات

تعرض مسلسل «العائدون»، الذي يشارك في بطولته الفنان أمير كرارة بجانب محمد فراج وأحمد عز، لأنباء مغلوطة، تفيد بأن العمل يعد استكمالا لمسلسل «هجمة مرتدة»، ومن جانبه السيناريست والكاتب باهر دويدار، مؤلف مسلسل "العائدون" أوضح أن العمل ليس جزء ثاني بمعنى الكلمة من مسلسل “هجمة مرتدة”، معلقًا: "قصة تانية خالص وجايز الناس جالهم الإحساس ده لأن المسلسل من نفس اللون الدرامي، لكن قصة منفصلة وليست امتدادا لهجمة مرتدة".