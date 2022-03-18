/686433/المتأهلين-للحلقة-النهائية-في-برنامج-الدوم-ونصيحة-هند-صبري-للمتسابقين

أعلن يوسف عثمان ونهى درويش مقدمي برنامج الدوم، اسماء المتسابقين الذين تأهلوا إلى المرحلة النهائية، وعددهم خمسة، واحدة من فئة التقديم التليفزيوني، وأثنين من كلا الفئتين التمثيل والغناء.

دوت الخليج ترصد لكم المتسابقين المتأهلين إلى المرحلة النهائية في برنامج الدوم

اسماء المتسابقين المتأهلين للمرحلة النهائية من برنامج الدوم

استمع جميع المتسابقين والحضور ولجنة التحكيم اسماء المسابقين المتأهلين للمرحلة النهائية في برنامج الدوم لاكتشاف المواهب، وتأهل في فئة التقديم التليفزيوني يارا مجدي، التي تأهلت من بين 3 متسابقين، أما في فئة الغناء، تأهل كل من اسماء الجمل وألاء أيوب من بين 6 متسابقين، وتأهل من فئة التمثيل هند حسام ومحمود بكر من بين 6 متسابقين أيضًا.

هند صبري توجه نصيحة لكل الذين أشتركوا في برنامج الدوم

قدمت الفنانة هند صبري نصيحة لكل من اشترك في برنامج الدوم، من بداية الموسم الأول إلى الآن، وأنهم لا يأخذون قيمتهم من كلام الناس وأراء المحيطين بهم، ولكنهم يستمدون قوتهم وثقتهم في نفسهم من داخلهم، ومن حجم المهوبة التي يمتلكونها، ولا يخضوعن للكلام السلبي سواء من من هم أكبر منهم في المجال أو الجمهور أو المقربين منهم.

كما شددت هند صبري على أن كل من وصل إلى هذه المرحلة وهي نصف النهائيات من برنامج الدوم، هو فاز بخوضه للتجربة، ووقوفهم على مسرح كبير له جمهور عريض كمسرح الدوم، وظهورهم على شاشة التليفزيون في كل بيت مصري يعرف الناس عليها، كما أضاف يوسف عثمان أن كل من وصل إلى نصف النهائيات أصبح نجم في مجاله.

لجنة تحكيم حلقة الخميس 17 مارس من برنامج الدوم

ضمت لجنة التحكيم الخاصة بحلقة نصف النهائيات في برنامج الدوم كل من المخرج الكبير يسري نصر الله، المطربة أنغام والنجمة هند صبري، وتصويتهم للمتسابقين هو الذي أهل المتاسبقين إلى الحلقة الأخيرة والمرحلة النهائية من برنامج الدوم، وتأهل في نهاية الحلقة 5 متسابقين فقط من أصل 15 متسابق شاركوا في بداية الحلقة، عن الثلاث فئات التقديم التليفزيوني والغناء والتمثيل، وحلقة اليوم لم يكن فيها اختيار المفتاح الذهبي أو Golden Key الذي يؤهل صاحبه للمرحلة التالية.