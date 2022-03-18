الأوقاف تعلن توزيع 5 أطنان اليوم فى 4 محافظات

جدة - نرمين السيد - توزع وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 5 أطنان من لحوم صكوك الإطعام على المستحقين الحقيقيين من الأسر الآولى بالرعاية بمحافظات (جنوب سيناء - البحر الأحمر - مرسى مطروح - الوادى الجديد) بواقع طنين لمحافظة جنوب سيناء وطن واحد لمحافظات "البحر الأحمر ومرسى مطروح والوادى الجديد"، وذلك للأسبوع السابع من بدء مرحلة التوزيع.





وذكرت الوزارة فى بيان لها، أن إجمالى ما تم توزيعه من لحوم صكوك الإطعام حتى تاريخه 164 طنا من اللحوم بمحافظات "القاهرة، الجيزة، الدقهلية، الإسكندرية، دمياط، بنى سويف، الفيوم - المنيا، الشرقية، القليوبية، السويس، المنوفية، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الغربية، شمال سيناء، الوادى الجديد، البحيرة، مطروح، بورسعيد، البحر الأحمر، كفر الشيخ، الإسماعيلية، جنوب سيناء". وشددت الأوقاف على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأن الجميع فى خدمة الأسر المستفيدة من المشروع، الذى يأتى فى إطار الدور الاجتماعى للوزارة والذى تقوم به إلى جانب الدور الدعوى، وأن ما تقوم به تجاه الأسر الآولى بالرعاية هو واجب وليس منة من أحد، بل الفضل كله لله عز وجل، كما شددت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

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