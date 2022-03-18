/686436/منافسة-شرسة-لـ-4-مسلسلات-كوميدية-على-لقب-الأفضل-في-شهر-رمضان-2022

مع الوجبة الدرامية والسياسية الدسمة، المقرر عرضها في الماراثوان الرمضاني المقبل 2022، تتنافس 4 مسلسلات كوميدية للتخفيف على قلب المشاهد خلال يومه الرمضاني الطويل.

وفي هذا الصدد يرصد دوت الخليج قائمة المسلسلات الكوميدية في رمضان 2022.

مسلسل «أحلام سعيدة»

تعود الفنانة يسرا للكوميديا بمسلسل «أحلام سعيدة»، حيث قالت في إحدى اللقاءات التليفزيونية:«يحكي المسلسل عن 3 صديقات علاقاتهن غريبة كل واحدة منهن شخصيتها مختلفة عن الأخرى ونرى من خلال الأحداث مدى الصداقة بينهن»

وأوضحت يسرا أنها ابتعدت هذا العام عن الغموض والإثارة الذي قدمته في مسلسلاتها الأعوام الماضية قائلة:«المسلسل إلى حد ما كوميدي وليس دراما»

ومسلسل «أحلام سعيدة» يشارك في بطولته بجانب يسرا كل من غادة عادل، ومي كساب، ونبيل نور الدين ونور محمود وشيماء سيف وهو من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.

مسلسل «الكبير أوي 6»

تدور الأحداث في إطار كوميدي حول قرية «المزاريطة» وما يحدث بداخلها من مواقف كوميدية ومفارقات بين الشخصيات الثلاث «جوني والكبير وحزلئوم» في الوقت الحالي.

يشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، مع الاستعانة بضيف ضيوف الشرف في كل حلقتين من حلقات الجزء السادسوعدد من ضيوف الشرف منهم ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، وسليمان عيد وتأليف مصطفي صقر إخراج أحمد الجندي.

مسلسل «مكتوب عليا»

يعود الفنان أكرم حسني بعمل كوميدي يتناول خلال أحداثه ظهور رجل مسّن وفقير الحال في حياة الشاب المطحون «جلال» الذي يجسد دوره أكرم حسني وتتوالي الأحداث في إطار من الكوميديا، حتي يأتي يوم وتظهرعلى يديه عبارات تؤكد وفاته، ليحاول أن يمنع ذلك في إطار كوميدي، والعمل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوي .

مسلسل« مكتوب عليا» تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوى، وبطولة أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، هنادى مهنا، آيتن عامر، حنان سليمان، أسامة عبد الله، محمد طعيمة، محمود السيسى، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب، ولأول مرة هلا رشدي ‏ممثلة بعيدًا عن الغناء، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف.

مسلسل «في بيتنا روبوت 2»

يستكمل المهندس يوسف وهو مطور برمجيات نموذجين من الآليين لذيذ وزومبا , وفي إطار من الكوميديا تدور مغامرات يومية مع زوجته سارة والروبوتات, ويظهر في هذا الجزء روبوت جديد باسم متين من صناعة زميل هشام في الشركة ما يخلق منافسه بين الروبوت الجديد متين وبين زومبا ولذيذ.

مسلسل «فى بيتنا روبوت» بطولة شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، هشام جمال، أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم هشام ماجد، أحمد زاهر، ناهد السباعى، أوس أوس، هنادى مهنى، اسلام إبراهيم، محمد عبد الرحمن، سامى مغاورى، عارفة عبد الرسول وتأليف أحمد محيى وأحمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوى.