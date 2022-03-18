احتضنت العروسين.. شيرين عبد الوهاب تُحيي حفل زفاف مصمم شهير «فيديو»

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أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفل زفاف مصمم الحفلات الشهير أحمد ياسين في أحد الفنادق الشهيرة، وظهرت شيرين في الفيديوهات تغني للعروسين وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

دوت الخليج إحياء شيرين عبد الوهاب لحفل مصمم الحفلات أحمد ياسين وذلك خلال السطور القادمة.

إحياء شيرين عبد الوهاب حفل زفاف

وقد نشر الحساب الرسمي لمصمم الحفلات أحمد ياسين مجموعة مقاطع من حفل الزفاف عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، وظهرت شيرين وهي تغني مع العروسين أغانيها الشهيرة.

وبالنسبة لـ إطلالة شرين عبد الوهاب، فقد اختارن إطلالة ناعمة،حيث ارتدت شيرين فستان طويل باللون الأسود ومنفوش من أسفل، وبه نقط بالأبيضكما أنه بأكمام شفافة وظهرت كالمعتاد بشعرها القصير، كما اعتدمت مكياج ناعم رقيق يتناسب إطلالتها وظهرت بوزن زائد الذي لاحظه الجميع منذ حفلها بالكويت.

وأظهرت مقاطع الفيديوهات غناء شيرين مع العروسين أغنيتها على بالي، وظهرت خلالها وظهرت وهي تحتضن العروسين بشكل ملحوظ وملفت للأنظار، كما غنّت شيرين أيضًا أغنيتها الشهيرة خلوا اللي يغير مننا التي طرحتها الفترة السابقة وتفاعل معها العروسان بالغناء والرقص وسط أجواء سعيدة.

بكاء شيرين عبد الوهاب بحفل الكوبت

كشفت فاطمة حمادة، منظمة حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب الأخير بالكويت، عن سر بكاء الفنانة على المسرح، لافتة إلى أن الحفل تعرض لتدخلات من إحدى الجهات أدت إلى ارتباك وسوء تنظيم، وجاء ذلك بمداخلة هاتفية مع الإعلامي صبحي عطري والإعلامية بسنت شمس.

وأضافت بمداخلتها عبر برنامج MBCTrending، قائلة: “الكلام عن تأخر شيرين أكثر من ساعتين عن موعد صعودها للمسرح غير صحيح، والمطرب آدم نزل من المسرح في موعده الساعة 11 مساء، وبعدها بدأت وصلة شيرين.. واستغرق تغيير الفرقة الموسيقية بعض الوقت، خاصة وأن فرقة آدم مكونة من 15 شخصا، وفرقة شيرين كانت أوركسترا تضم أكثر من 40 عازفا”.

منظمة حفل شيرين عبد الوهاب بالكويت

واستكملت منظمة حفل شيرين: “موعد بدء الحفل كان الساعة 8:30 مساء، وبدأنا فعليا الساعة 9 مساء بسبب تأخر الجمهور، أما السؤال عن استمرار وصلة شيرين لمدة ساعة واحدة فقط فيوجه للجهة المسؤولة عن إصدار التصاريح، لأنها أعطتنا التصريح حتى الساعة الواحدة صباحا، في حين أن نفس اليوم شهد حفلا للفنان عبد الله الرويشد امتد للثالثة فجرا”.

واستطردت: “تقريبا ثلاثة أرباع برنامج شيرين الذي تم التحضير له لم يقدم، بسبب جهات منح التصريح التي أوقفتنا، رغم أن التصريح يسمح لنا بمواصلة الحفل حتى الثالثة إلا الربع”، كما ردت على سؤال عن أسباب سوء التنظيم موضحة: “حدثت عملية تخريب متعمد للحفل، وتدخلت إحدى الجهات التي طمعت في الحفل”.