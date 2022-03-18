/686434/ثنائيات-تظهر-لأول-مرة-في-دراما-رمضان-2022-أبرزهم-مي-عمر-وروبي

يتقاسم نجوم الفن البطولة في عدد من الأعمال خلال موسم دراما رمضان المقبل 2022، ليخلقا بينهما كيمياء تتسبب في نجاح عملهما وتجعل الجمهور يتحمس لرؤيتهما مرة أخرى سويًا.

ويرصد دوت الخليج في السطور التالية الثنائيات التي تظهر في مسلسلات رمضان 2022

روبي ومي عمر في «رانيا وسكينة»

تجتمع الفنانة روبي والفنانة مي عمر بالموسم الرمضاني لعام 2022، من خلال مسلسل يحمل اسم «رانيا وسكينة» المقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022.

ويشارك روبي ومي عمر في بطولة العمل عدد من النجوم ومنهم الفنان أحمد خالد صالح الذي يجسد شخصية زوج روبي ضمن أحداث العمل ، الذي يدور في إطار تشويقي كوميدي اجتماعي.

بينما تقدم الفنانة روبي ضمن الأحداث شخصية فتاة تعيش في منطقة شعبية تتعرض لمشكلات تعرقل حياتها ثم تتعرف على صديقتها الثرية التي تدعى رانيا وهي مي عمر.

وتدور أحداث مسلسل رانيا وسكينة ضمن 15 حلقة، ويضم العمل في بطولته كلا من روبي، وسليمان عيد وأحمد خالد صالح، صبا الرفاعي، ونبيل نور الدين، ومحمد رضوان، وآخرين والعمل من تأليف محمد العزب، والإخراج لـ شيرين عادل.

أسر ياسين وأحمد داود في «Suits بالعربي»

يشهد الماراثون الرمضاني 2022، تقاسم الفنان أحمد داود والفنان آسر ياسين لبطولة مسلسل «Suits بالعربي»، و هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكى الشهير «suits»، الذي جرى عرض أول مواسمه عام 2011، من سيناريو وحوار محمد حفظي، وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وبطولة آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش وعدد آخر من الفنانين.

شيرين رضا وفيفي عبده في «شغل عالي»

وتدور الأحداث حول الصديقتين فيفي عبده وشيرين رضا وتواجهان العديد من المواقف الكوميدية خلال الحلقات.

«شغل عالي» من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل وبطولة فيفى عبده، شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور، وعدد من ضيوف الشرف.

إلهام شاهين ومنة شلبي في «بطلوع الروح»

«بطلوع الروح» يجمع بطلتان من جيل مختلف وهما منة شلبي وإلهام شاهين اللتان يكشفان عن مخططات الإخوان والإرهاب في عملهما، وينتمي للمسلسلات القصيرة، وهو من بطولة منّة شلبي، إلهام شاهين، أحمد السعدني، محمد حاتم، دياموند أبو عبود، عادل كرم، ومن تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج كاملة أبو ذكري.