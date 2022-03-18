/686432/سلام-عليكم-اظهر-يا-مختفي-دخول-مميز-لـ-مروان-بابلو-بحفل-السعودية

يتم الآن عرض حفلة السعودية التي جمعت بين ويجز وعفرتو ومروان بابلو، وكانت الفقرة الثانية لمغني الراب الشهير مروان بابلو الذي أشعل الحفل وسط تفاعل كبير من الجمهور، وحضر الحفل عدد ضخم من الجمهور الذي لم يتوقعه، وكان دخوله الحفل بشكل مميز على أغنية «غابة».

دوت الخليج تفاصيل فقرة مغني مروان بابلو على استيدج حفل السعودية بموسم الرياض وذلك خلال السطور القادمة.

مروان بابلو في حفل السعودية

أشار بابلو أنه لم يتوقع حضور مثل هذا العدد الضخم من جمهور السعودية، كما انبهر بالتفاعل الكبير من جمهور السعودية، وقال للجمهور: عجباني الـ energy بتاعتكم.

ومن الجدير بالذكر، أن حقتت أغنية بربري لـ مروان بابلو ملايين المشاهدات بعد أيام قليلة من طرحها على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

مروان بابلو يستفز ويجز: يا ساقطة

وقد استفز مروان بابلو ويجز خلال فقرته وسخر من تراك اللقطة الخاص به، وقال بابلو على الاستيدج يا “ساقطة” والذي يعتبر دس صريح من بابلو لـ ويجز، مما أثار الجدل بين الجمهور، وقد تفاعل محبي بابلو مع هذه اللقطة بشكل كبير.

تأجيل حفل مروان بابلو في الأسكندرية

ومن الجدير بالكر، أن نشر مغني الراب مروان بابلو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، إعلان الشركة المنظمة للحفل The planners عن تأجيلها دون تحديد موعد آخر لها، والمكتوب فيه الآتي: نظرًا لسوء الأحوال الجوية ولاحتمالية وجود نوة تزامنًا مع توقيت حفلة مروان بابلو في نادي الاتحاد الجديد بالأسكندرية، قررنا تأجيل الحفلة حفاظًا على سلامة الجمهور. على أن يتم الإعلان عن موعدها الجديد بعد تحديده.

معلومات عن مروان بابلو

اسمه بالكامل مروان أحمد مطاوع وهو من مواليد 22 نوفمبر 1995، واشتهر باسم «مروان بابلو» وكان معروف سابقًا باسم «داما»، هو مغني راب وكاتب أغاني ومنتج تسجيلات مصري من مدينة الإسكندرية، ويعد بابلو أحد أهم أصوات الجيل الجديد من مشهد موسيقى التراب/ الهيب هوب في مصر، اشتهر بأغانيه فري وغابة والجميزة وسندباد.

كان بابلو من أشد الأصدقاء للمغني ويجز حتى قبل مسيرتهما الغنائية ولكن علاقتهما بدأت في الانحدار بعد مشاكل مالية بين الزميلين، اتهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي ويجز بسرقة أجر زميله مروان الذي جاء بعد إصدار أغنية «دايرة عالمصلحة» في 28 أكتوبر 2019.