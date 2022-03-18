«يا ريت تحس طول الوقت».. تعليق ناري من يسري نصر الله لـ أحد متاسبقي برنامج الدوم

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تقدم في برنامج الدوم عدد من المواهب ما بين التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني أمام لجنة تحكيم خلال حلقة اليوم، التي تكونت من المخرج الكبير يسري نصر الله، والنجمة هند صبري والمطربة المعروفة أنغام.

دوت الخليج ينقل لكم أجواء حلقة اليوم من برنامج الدوم

عبد الرحمن صابر يغني على مسرح الدوم

أجمع لجنة التحكيم في برنامج الدوم على جمال خامة صوت الشاب عبد الرحمن صبري، الذي قدم أغنية نويت لسلطان الطرب جورج وسوف، ولكن كان لهم تعليقاتهم عليه، وبدأت أنغام في نصحه بألا يضع "الحلية الصوتية" كما اسمتها في كل مكان، وحفظها للمكان المطلوبة فيه، وتبعها المخرج يسري نصر الله، وقال له: "خامة صوتك حلوة مافيش كلام، لكن حاول تحس أكتر"، وكان تعليق هند أنها تدعمه وتشجعه للعمل أكثر على نفسه، وقامت بتحية والدته على تشجيعها له.

المواهب الغنائية في برنامج الدوم

تقدمت على مسرح الدوم تابلوهين من الغناء القديم، شاركت 3 فتيات في كل منهما، وكان التابلو الغنائي الأول بأغنية يا واد يا تقيل للراحلة سعاد حسني، وكان الثاني بأغنية انا قلبي دليلي للست ليلى مراد، وصاحب الغناء في كليهما استراضات شارك فيها عدد كبير من الراقصين، كما غنى أغنية الربيع 3 شباب من المشاركين في برنامج الدوم، وكانوا ضمن التبلوه الغنائي الثاني، وهذه الأغنية غناها المطرب الراحل فريد الأطرش.

المواهب التمثيلية في برنامج الدوم

قدم عد من المتسابقين مشاهدهم التمثيلية، التي كانت جميعها أرتجالية تمامًا، منها الفردي ومنها ناتج ورشة، ولكن جميعها خرجت بشكل منمق يبرز أداء كل متسابق، كما ظهرت الروح الجميلة بين المواهب وبعضها، بالإضافة إلى التعاون التي شعر الجمهور من قبل المتسابقين مع بعضهم، وكان يسري نصر الله يتخذ الجانب العاقل اللذي ينتقد بشكل غير لاذع، ولكنه لا يميل كثيرًا للمجاملة مع كل المواهب وليس في فئة التمثيل قط، أما أنغام كانت تقول رأيها دون نقد زائد أو تهويل للمميزات، أما هند صبري فكانت دائمًا تدعم المتسابقين وتلفت نظرهم للأخطاء بشكل عابر لكي تشجعهم على الاستمرار والعمل.