السياحة: تعامل مصر مع الأوكران ساهم فى زيادة الثقة بالمقصد السياحى المصرى

حضر الاجتماع الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وعدد من مساعدى ومستشارى الوزير، وعدد من قيادات الوزارة، ورئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وبعض من أعضاء الاتحاد والغرف السياحية.
وخلال الاجتماع تم متابعة مستجدات الموقف فيما يخص حركة عودة كافة السائحين من الجنسيات التى حالت مستجدات ظروف الطيران دون عودتهم إلى بلادهم، وذلك بعد انتهاء برامجهم السياحية فى مصر، حيث تم الإشارة إلى أن إدارة القطاع السياحى فى مصر خلال تعامله مع هؤلاء السائحين ساهمت فى زيادة ثقة حكومات الدول المختلفة والسائحين ومنظمى الرحلات فى المقصد السياحى المصري.
كما تم الإشارة إلى أهمية الاستمرار فى توفير كافة سبل الراحة لجميع السائحين المتواجدين بمصر من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى ضرورة استمرار تكثيف لجان التفتيش التى تقوم الوزارة بإيفاد المرور والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية بمختلف المحافظات للتأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية واشتراطات السلامة الصحية، والاستمرار فى تنظيم الدورات التدريبية للعاملين بالمنشآت الفندقية لضمان جودة الخدمة المقدمة بها.
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