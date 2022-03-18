الاختيار 3 الأبرز.. قائمة الأعمال السياسية المشاركة في سباق مسلسلات رمضان 2022

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سيطرت الأعمال السياسية على قائمة مسلسلات شهر رمضان 2022، وتتسابق عدد كبير من القنوات الفضائية على اختطافها العرض على شاشتها، إذ أنها من أكثر الأعمال التي تحظى بنسب مشاهدة مرتفعة، وتحقق نجاحات مبهرة لصانيعها، والقنوات الناقلة له، وفي هذا التقرير يرصد دوت الخليج أبرز الأعمال السياسية المشاركة في السباق الرمضاني المقبل.

مسلسل بطلوع الروح «يناقش قضايا الارهاب»

تدور قصة بطلوع الروح حول أسرة كانت تسير حياتهم بصورة طبيعية قبل أن تنقلب حياتهم تماما، ويتورطون في تنظيم إرهابي، وتجسد الفنانة إلهام شاهين، دور قائدة للجيش النسائي بتنظيم «داعش» الإرهابي، ويقدم الفنان محمد حاتم دور مدير شركة إعلانات يدعى أكرم، متزوج من الفنانة منة شلبي، ليخوض الثنائي رحلة ليس هناك مجال للرجوع فيها بعد الاقتراب من عالم التطرف والإرهاب، ويُجسّد الفنان أحمد داود زوج الفنانة منة شلبي، خلال أحداث المسلسل، وتتعرض منة شلبي لحادث، ما يُجبرها على اختيار بعض القرارات التي لا ترغب فيها، ولكن الظروف تجبرها على ذلك.

مسلسل الاختيار 3

يتناول الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار" دور رجال الجيش والشرطة في مواجهة خطر الإرهاب بمصر، وستكون القصة مع الجماعة وقياداتها حيث يتولى القيادة الفنان خالد الصاوي، مشددًا أن الفن رسالة ويجب على الجميع احترامها وليس التطاول عليها ويقوم ببطولته الفنان كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وأحمد السقا، وهو يعد استكمالا للجزئين السابقين.

مسلسل العائدون

المسلسل يتناول فكرة العائدون من منطلق الإرهاب من الأوكار التي كانت قد صممت لملذات آمنة للإرهاب، وهو مأخوذ عن حقيقية تتناول حقبة دارت أحداثها خلال الفترة من 2018 وحتى 2020 وهي فترة حديثة، وفكرته تدور حول إعادة تدوير الإرهاب، وكيف مثل ذلك تحدياً كبيراً للدولة المصرية، وكيف تعاملت معه وكيف كان لها السبق في ذلك مقارنة بدول كثيرة في العالم. ومن المقرر أن تخلل بعض المسلسلات الدرامية التي تعرض ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022، بعض القضايا السياسية، ولكن لن تتطرق لها بشكل رئيسي، ومن المتوقع أن يحظى هذا المسلسل بنسب مشاهدات عالية، نظرًا لشعبية أبطاله الواسعة وشهرتهم الكبيرة.