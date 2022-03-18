/686429/مكنتش-متوقع-أنكم-بالجمدان-ده-عفرتو-ينبهر-بجمهور-السعودية-بحفل-موسم-الرياض

يتم الآن عرض حفلة السعودية التي جمعت بين ويجز وعفرتو ومروان بابلو، وكانت أول فقرة لمغني الراب عفرتو الذي أشعل الحفل وسط تفاعل كبير من الجمهور، وحضر الحفل عدد ضخم من الجمهور الذي أبهر عفرتو.

دوت الخليج تفاصيل فقرة مغني الراب عفرتو على استيدج حفل السعودية بموسم الرياض وذلك خلال السطور القادمة.

عفرتو في حفل السعودية

انبهر عفرتو بمدى تفاعل الجمهور معه، وأشار أنه كان غير متوقع هذا التفاعل الكبير من جمهور السعودية، وقال للجمهور مازحًا: مكنتش متوقع أنكم بالجمدان ده.

حيث كان الجمهور يردد معه كل أغانيه التي قدمها في الحفل، وسط تفاعل كبير منهم.

كليب تراك بانك أتاك

طرح عفروتو كليب تراكه الجديد «بانك أتاك» منذ أيام ولكن تم حذفه من على يوتيوب بـ «كوبي رايت» من قناة ما، ولكن قامت العديد من القنوات المحبة لـ عفرتو والتي قامت بتحمل كليب الأغنية قبل حذفها، وطرحوها مرة أخرى على قنواتهم على موقع يوتيوب.

كلمات تراك بانك أتاك لـ عفرتو

مش مجبور ابقا معاكو .. عطلان وانا مش هستناكو .. ناس بصولى انجح بأصولي اشهد ف الوش بس متبلاش مجعبد ف السلم بأيدي وسناني .. واخد القمة مشوار ملاكي خوفي ع مستقبلي خلاني طورت بس ناو جالي بانيك اتتاك ابقو ادعولى بالشفا وابقو انسوني ..مالكو بتبصولي بقلوبهم حسدوني الفكرة بس ف التفكير هو اللي خلى عيني ع الجوتشي فبقيت نجم كبير بس لسه بكره السوشي ..لسه بكره.. الجوع فنضلمهالكو نطفي النور ..التورتة حلوة تحب تدوق بس برده مش هنحل السوق ..مفيش محبة ومفيش صديقي ومفيش لا لمة ف وقت هموم ارجوك ياشدة ماتكسريني ولا ترازيني اغرق ف العوم وانا مش فاضيلكو ..وده مش بايدي .. بس اما اقابلك ف سكة ..متعملش قريبي زيكو زي حريمي .. نابي زى هريدي جاى اشيلكو كلكو دم زيكو زي وريدي فأي حكاية هيحطوك ..بس وقت الجد هيلطوك لو في فلوس مش هيسبوك بدعي ربي يبعد عنى العيون الناس دى معدومة الضمير ..وف الوش ملثمين .. وانا واقف وسط الكل ومش شاغلني المسعورين.