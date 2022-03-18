/686428/نشرة-أخبار-الفن-حسين-فهمي-يزور-سمير-صبري-أول-رد-من-نقابة-الموسيقيين-على-أزياء-ويجز-أبرز-تصريحات-رجاء-حسين-في-برنامج-الستات-مايعرفوش-يكدبوا

شهد المجال الفني في مصر اليوم 17 مارس عدد من الأحداث التي تهم كل المتابعين للمجال، وهنا في نشرة أخبار الفن سنقدم لكم أبرز ما حدث اليوم، ونجمع أخبار الفنانين التي طرأت عليهم وكل ما نشروه.

دوت الخليج تجمع لكم أهم ما طرأت اليوم على المجال الفني والنجوم المصريين

حسين فهمي يزور الفنان الكبير سمير صبري

شارك النجم حسين فهمي جمهوره صورة مع الفنان الكبير سمير صبري، أثناء زيارته له بعد التحسن في حالته الصحية منذ وعكته الأخيرة التي دخل على إثرها المستشفى ، وعلق فهمي على الصورة وقال: "زيارتي اليوم اللي صديقي وزميلي الحبيب سمير صبري ربنا يديله الصحة والعافية باذن واحد أحد"، وظهر الفنان سمير صبري بحالة جيدة.

أول رد من نقابة الموسيقيين على ظهور ويجز الأخير

أعلن وكيل أول نقابة المهن الموسيقية الموسيقار محمد أبو اليزيد في تصريح خاص لموقع "دوت الخليج": "سيتم توجيه لفت نظر فقط لمطرب الراب ويجز لكن لن يتم فرض عقوبة حاليًا وما فعله غير لائق في الرياض".

واستكمل: "يجب أن ينتبه لمظهره وتصرفاته الغريبة وإذا تكررت أفعاله سيتم استدعائه للتحقيق بالنقابة، وأرى أن أغلب مطربي الراب يتعمدون إثارة الجدل".

رجاء حسين في برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا

ظهرت الفنانة الكبيرة رجاء حسين ضيفة في حلقة اليوم من برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، الذي تقدمه سهير جودة ومفيدة شيحة، المُذاع على قناة النهار، وصرحت بعض التصريحات المثيرة للجدل بشكل كبير.

أزل ظهور للفنان شريف دسوقي من خلال مسلسل ديما عامر

أوضح البرومو الخاص بمسلسل دايما عامر ظهور الفنان شريف الدسوقي، وهو الول بعد تعرضه لعملية بتر ساقه في العام الماضي، وظهر في الإعلان وهو جالس على كرسي متحرك دون الاستعانة بطرف صناعي أو عكاز.

لجنة التحكيم في حلقة اليوم من برنامج الدوم

تشكلت لجنة التحكيم في برنامج الدوم في حلقة اليوم من المخرج الكبير يسري نصر الله، المطربة أنغام، والنجمة هند صبري، الذين دعموا المواهب التي تقدمت على المسرح أمامهم، ولكن لم يغفلوا عن تقديم النصائح التي تُعلي من أدائهم في كل المجالات، سواء التمثيل أو الغناء أو التقديم التلفزيوني.