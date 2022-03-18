/686427/النائب-مصطفى-سالم-يواجه-نائب-وزير-المالية-بشأن-تداعيات-حرب-أوكرانيا-وروسيا-على-موازنة-العام-الجديد

وجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤالا لنائب وزير المالية د.أحمد كوجك، بشأن الحيطة والحذر فى إعداد موازنة العام الجديد 2022-2023 فى ضوء تداعيات الأزمة العالمية الخاصة بحرب روسيا وأكرانيا والمنتظر إرسالها للبرلمان مع نهاية شهر مارس الجارى.

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وأكد على أن مشروع الموازنة تم إعداده قبل حرب روسيا وأوكرنيا ومع التطورات الجديدة لابد من مراجعة الإعداد قبل العرض على البرلمان خاصة أن الحرب لها تداعيات كثيرة، على مصر والعالم ومن ثم لابد من مراجعة مشروع الموازنة التى تم الإعداد لها قبل الأزمة حيث أنها سيكون لها تداعيات على أسعار الصرف والدولار والمواد البترولية والأسعار التموينية، فيما عقب نائب وزير المالية بأن الموازنة الجديدة ستكون رغم التحديات على قدر طموح المصريين بمواصلة حياة كريمة وتوفير مواردها وغيرها من المتطلبات.

وانتهت فعاليات الجلسة الثانية للمنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن، مساء اليوم الخميس بعد مناقشات موسعة حول التحديات التى واجهت الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية وجهود مواجهتها على أرض الواقع فى ضوء حرب أوكرانيا وروسيا وزيادة التضخم العالمى وزيادة الأسعار، وذلك بحضور نائب وزير المالية أحمد كوجك، ووزير الزراعة السيد القصير.

الجزء الأول كانت بمشاركة د. أحمد كوجك، والذى استعرض ملامح الموازنة الجديدة مؤكدة على أنه رغم كل التحديات إلا أن الموازنة ستكون على قدر الطموح، حيث توفير كافة مستلزمات وموارد حياة كريمة، وأيضا إقرار التعينات الجديدة فى التربية والتعليم لسد العجز، متطرقا إلى جهود التطوير نحو الميكنة والتحول الرقمى بقطاع الضرائب ودعم الصناعة بحوافز مختلفة وفعالة، حيث استعرض نائب الوزير وتمت مواجهته بتعقيبات من الأعضاء والحضور والتى تطرقت إلى رسائل الإطمئنان على وضع المواطن ومطالبه فى الموازنة الجديدة.

النائب مصطفى سالم يواجه نائب وزير المالية بشأن تداعيات حرب أوركانيا وروسيا على موازنة العام الجديد

الجزء الثانى كان بحضور وزير الزراعة السيد القصير والذى تطرق لكل جهود التنمية الزراعية والتغلب على إشكاليات الماضى والتأكيد على حلول أزمة الأسمدة والرى الحديث المطور لصالح الفلاح والاستراتيجيات الخاصة باحتياطى القمح وتوريده لصالح الحكومة خاصة فى ضوء تداعيات الأزمة الحالية لحرب أوكرانيا وروسيا، حيث تمت مواجهته بالعديد من التساؤلات الخاصة بالفلاح المصرى ومطالبه ودعمه فيما أكد على أن المسئولية مشتركة ولابد من التكاتف من أجل تحقيق مصالح الفلاح مع ضرورة توعيته بتوريد القمح لصالح الحكومة هذا العام مع حافز الرئيس الجديد والذى وصل لنحو 165 جنيه.

وجاء فى الختام تكريم وزير الزراعة من إدارة المنتدى بقيادة المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام على أن تتم مواصلة الأعمال يوم السبت المقبل بحضور وزراء الإسكان والصناعة والتخطيط بندوة الجمهورية الجديدة والإنجازات التى تحققت.