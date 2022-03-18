/686423/بعد-نجاح-No-Way-Home-تعاون-جديد-بين-مارفل-وشركة-سوني-لـ-إنتاح-فيلم-Madame-Web

كشفت شركة سوني عن نيتها لإنتاج فيلم Madame Web المقتبس من القصص المصورة لعالم مارفل خلال الفترة المقبل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه إنتاج فيلم Spider Man No Way Home.

دوت الخليج يرصد لكم إستعداد شركة سوني لإنتاج فيلم Madame Web المقتبس من قصص عالم مارفل.

ومن الجدير بالذكر، أن ظهرت لأول مرة شخصية Madame Web بقصص عالم مارفل عام 1980، والتي تحكي قصة امرأة مسنة، وتتمتع هذه المرأة بقوة خارقة تعرضت للقتل ثم تتوالى الأحداث من انتقال قواها لفتاة تدعي جوليا كار بنتر، وهي التي أصبحت Madame Web بعد ذلك.

ومن المقرر أن يكون فيلم Madame Web من بطولة عدد كبير من النجوم العالمية منهم: داكوتا جونسون وسيدني سوينني، بجانب عدد آخر من الفنانين سيتم التعاقد معهم خلال الفترة الحالية وسيتم الإعلان عنهم بعد التعاقد مباشرةً.

إنتاج فيلم Madame Web

وقد جاء خطة تخطيط إنتاج فيلم Madame Web ضمن سعي شركة سوني للاستفادة من حقوق الشخصيات الخيالية التي تمتلكها وذلك خاصة بعد تحقيق الجزء الأول والثاني من فيلم Venom مشاهدات عالية بالسينما العالمية، بجانب سعيها لإنتاج جزء أخر من ذلك الفيلم، بالإضافة إلى النجاح الذي حققه فيلم No Way Home بشباك التذاكر العالمي.

حقوق شركة سوني

وعلى صعيد آخر، قد اضطرت شركة مارفل إلى عرض عديد من حقوق شخصياتها الخيالية للبيع بسبب تعرضها لضائقة مالية كبيرة، وكان ذلك أواخر التسعينات، واستطاعت شركة سوني الحصول على شخصيات عالم مارفل الخيالية ومن ضمنها شخصية Madame Web وذلك بقيمه 7 مليون دولار، بشرط بقاء حقوق إصدار قصص المصورة الخاصة بالشخصيات مملوكة لشركة مارفل، وبالرغم حصول عدد من المشاكل بين شركة سوني ومارفل.

فيلم Spider Man No Way Home

ومن الجدير بالذكر، أن تبدأ القصة منذ الظهور الأول فى التاريخ السينمائى لـ Spider-Man، حيث يتم الكشف عن شخصية البطل الحقيقية، ما جعله غير قادر على فصل حياته الطبيعية عن المخاطر الكبيرة كونه بطلًا خارقًا، لكن عندما يطلب المساعدة من دكتور سترينج، تصبح المخاطر أكثر خطورة، مما يجبره على اكتشاف ما يعنيه حقًا أن تكون سبايدر مان.