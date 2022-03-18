توقف مباراة إيفرتون ونيوكاسل بسبب تصرف غريب من أحد المشجعين.. صور

شهدت مواجهة إيفرتون وضيفه فريق نيوكاسل يونايتد، المقامة حاليا على ملعب "جوديسون بارك"، والمؤجلة من الجولة رقم 20 في الدوري الإنجليزي الممتاز، واقعة غريبة من خلال قيام أحد المشجعين بربط نفسه في المرمى.

وتوقف مواجهة إيفرتون ونيوكاسل بعد دخول مفاجئ من أحد الجماهير المتواجدة في الملعب، الذى قام بربط نفسه في قائم المرمى في ظاهرة غريبة على ملاعب كرة القدم.

وتسبب هذا الأمر الأمر في قيام أمن الملعب للاستعانة بأدوات معينة لفك الربط ثم بعد ذلك حمل المشجع إلى خارج الملعب مع رفضه الحركة، حيث توقفت المباراة لمدة 7 دقائق قبل استكمالها.

وتشير النتيجة حاليا بين إيفرتون وضيفه نيوكاسل يونايتد إلى التعادل السلبي بعد مرور 60 دقيقة من زمن اللقاء.

ويحتل إيفرتون المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، فيما يتواجد نيوكاسل يونايتد في المرتبة الرابعة عشر برصيد 31 نقطة.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب البريميرليج برصيد 70 نقطة ثم ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح برصيد 69 نقطة، بعد فوزه المثير على أرسنال أمس الأربعاء بثنائية نظيفة.

المشجع المشجع

المشجع

المشجع

المشجع

المشجع