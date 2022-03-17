/686425/عمرو-موسي-حياة-كريمة-تمثل-قيمة-حقيقة-وكبيرة-في-دعم-المواطن-وبناء-مستقبل-مصر

قال عمرو موسي الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إننا في حاجة إلى جمهورية جديدة ومرحلة جديدة وأؤيد ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الجمهورية الجديدة.

دوت الخليج

وأضاف موسي خلال حواره التليفزيوني في برنامج "يحدث في مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن أعتقد أن يكون لحزب الوفد دور الأن بعد الانتخابات والتغير الجديد ولا بد من نقاش أوسع بين قطاعات المجتمع حول الجمهورية الجديدة.

الجهاز الحكومي الإداري ليس جزءا من تطوير مصر ولا بد من القضاء على البيروقراطية

وتابع الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية أن مبادرة حياة كريمة تمثل قيمة حقيقة وكبيرة في دعم المواطن وبناء مستقبل مصر، مشيرا إلى أن الجهاز الحكومي الإداري ليس جزءا من تطوير مصر ولا بد من القضاء على البيروقراطية، مشيرا إلى أنه يعتقد ان السوشيال ميديا بعد وقت معين سيكون بها شخصيات يتحدثون بعقل وينحازون للقيم.

وأشار إلى أن البيروقراطية هي العائق الوحيد أمام أجهزة الدولة في تحقيق النجاح بمجالات التعليم والصحة وتنفيذ مبادرة حياة كريمة.

السوشيال ميديا بعد وقت معين سيكون بها شخصيات يتحدثون بعقل وينحازون للقيم

موضحا ان الحرب الروسية الأوكرانية ستؤثر على الاستقرار في النظام العالمي ومن الممكن أن يستمر ذلك لعامين.

وتابع عمرو موسي حديثه عن جامعة النيل، قائلا "جامعة النيل إضافة للنظام التعليمي المصري وتتوافق مع ما يطالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير التعليم"، منوها ان هناك محاولات لسحب أراضي من جامعة النيل لإنشاء مباني تجارية وهذا شئ غير مقبول بالمرة.