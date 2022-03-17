الدفاع الجوي يستضيف تدريبات المنتخب استعداداً للسنغال

/686424/الدفاع-الجوي-يستضيف-تدريبات-المنتخب-استعدادا-للسنغال

أستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، على إقامة تدريبات منتخب مصر على ملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان هناك مقارنة بين الدفاع الجوي وبتروسبورت، ليستقر الجهاز الفني في الأخير على ملعب الدفاع الجوي الذي يستضيف ترؤيبات الفراعنة قبل مواجهتي السنغال الحاسمتين للتأهل لكأس العالم 2022.

ويوجهة منتخب مصر السنغال اللقاء الأول بستاد القاهرة يوم 25 الشهر الحالي، بينما يقام لقاء الإياب في السنغال يوم 29 من نفس الشهر.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت عن إذاعة مباارة مصر والسنغال في تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2021، في لقاء الذهاب والإياب.

خروج منتخب مصر مع كيروش من بطولة كأس العرب من المربع الذهبي زاد عليه بعض الضغوطات من الجمهور، ليخرج ويعلنها أنه جاء في اتفاقه مع الاتحاد على التأهل لكأس العالم وليس أي بطولات آخرى.

نهائي كأس أمم إفريقيا 2021

خسر منتخب مصر نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 أمام السنغال بركلات الترجيح، بعزة أداء وكل فخر، بعد تقديم مباراة من العيار الثقيل في البطولة، وجرجرت أسود التيرانجا للوقت الإصافي بالتعادل السلبي.

سيطر الحزن على لاعبي وكل محبي المنتخب المصري، ولكن كانت الأعباء أفقل على قائد الفريق محمد صلاح، بعد ضياع اللقب للمرة الثانية في اللحظات الأخيرة.

أسعار تذاكر المباراة كالآتي:

الدرجة الثالثة: 100 جنيه

الدرجة الثانية: 250 جنيه

الدرجة الأولى العلوي: 400 جنيه

الدرجة الأولى: 600 جنيه

المقصورة: 2000 جنيه

تأتي مباراة الذهاب بين مصر والسنغال، في الخامس والعشرين من مارس الجاري، في الساعة التاسعة والنصف مساء، على استاد القاهرة الدولي بالقاهرة.

يطير المنتخبين على نفس الطائرة متوجهين إلى السنغال لخوض لقاء الإياب على ملعب الأخير، وحسم البطاقة المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر.

عمر جابر يقترب من منتخب مصر لمبارتي السنغال

دخل عمر جابر تفكير الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، للإستعانة بخدماته خلال مبارتي السنغال، ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويغيب عن منتخب مصر أكرم توفيق للإصابة ويشغل عمر كمال عبد الواحد مركز الظهير الأيمن بالمنتخب في الوقت الحالي، ليتم الإستعانه بإمام عاشور في تلك المركز بالمباراة النهائية في كأس أمم أفريقيا بعد إيقاف عمر كمال.

ليفكر الجهاز الفني بشكل جاد في ضم عمر جابر الظهير الأيمن لبيراميدز، الذي ظهر بشكل جيد خلال مباريات الفريق الأخيرة، ليشغل ذلك المركز في منتخب مصر خلال مواجهتي السنغال الحاسمتين.