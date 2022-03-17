/686421/عمرو-موسي-روسيا-تسيطر-على-معظم-دولة-أوكرانيا-وحققت-مكاسب-كبيرة

قال عمرو موسي الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن سمعة الدبلوماسية المصرية في العالم سمعة طيبة جدا لانها بتستند إلى مجموعة من الدبلوماسيين أحسن تدريبهم وتوجيههم والإيجادة في تمثيل مصر دوليا، مشيرا إلى أن الدبلوماسيون المصريون لديهم أداء رائع في الخارج.

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وأضاف موسي خلال حواره التليفزيوني في برنامج "يحدث في مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، ان وزير الخارجية السعودي الأسبق الأمير سعود الفيصل كان الأقرب لي في الوزراء العرب الذين تعاملت معهم.

روسيا دولة كبري قبل الحرب مع أوكرانيا وبعدها

وتابع الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عن حديثه عن الحرب الروسية الأوكرانية أن روسيا دولة كبري قبل الحرب مع أوكرانيا وبعدها ومنافس قوي للتحالف الغربي، مضيفا أن ما يحدث حاليا سيوضح إمكانية كيفية إدارة الأمم المتحدة للصراعات الدولية من عدمه.

وأوضح عمرو موسي أن روسيا تسيطر على معظم دولة أوكرانيا وحققت مكاسب كبيرة، متابعا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إيقاف استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن للدول العظمي الخمسة.

الرئيس الأمريكي جو بايدن لديه خبرة كبيرة وهو شخصية متفتحة

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لديه خبرة كبيرة وهو شخصية متفتحة واليوم يتخذ مواقف حادة وواضحة مما قوي صورته ولديه القوة والإرادة لقيادة التحالف الغربي.

موضحا ان الوضاع العالمية مضطربة وهناك احتمالات كثيرة بدأت بالحب الباردة بين أمريكا والصين، مشيرا إلى أن أوكرانيا ومنظمة الأمم المتحدة ضحيتان لما يحدث حاليا.