/686419/الزمالك-يخوض-أول-تدريباته-في-أنجولا-عصر-الغد

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أول تدريباته في أنجولا غداً عصراً، على ملعب 11 نوفمبر، استعداداً لمقابلة بترو أتليتكو الأنجولي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي الزمالك مع بترو أتليتكو الأنجولي يوم السبت القادم، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، في تمام الثالثة عصراً.

وودع الزمالك البطولة بشكل رسمي بعد خسارته اللقاء الأخير أمام الوداد بهدف نظيف، في المقابل فاز بترو أتليتكو على ساجرادا ليضمن تأهله بجانب الوداد قبل نهاية الجولات بجولتين.

وخضعت بعثة الزمالك للمسحة فور وصول الفريق إلى أنجولا، لمواجهة بترو أتليتكو يوم السبت القادم.

قائمة الزمالك لمواجهة بترو أتليتكو

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد، السيد عطية.

خط الدفاع: محمد عبد الغني، محمود الونش، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعه، محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمد أشرف روقا.

خط الهجوم: يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بنشرقي، رزاق سيسيه، عمر السعيد، سيف الجزيري.

موقف شيكابالا من المشاركة في مباراة الزمالك أمام بترو أتليتكو

ولم يشارك شيكابالا في تدريبات الزمالك الجماعية، نظراً لعدم شفاءه بشكل كامل، وألتزامه بالبرنامج التأهيلي الذي وضعه الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق.

لم يحلق شيكابالا بمباراة الزمالك أمام بترو أتليتكو بشكل رسمي بعد خروجه من القائمة، لعدم شفاءه بشكل كامل وعدم مشاركته في تدريبات الفريق الجماعية.

تاريخ مواجهات الزمالك أمام أندية أنجولا

التقى نادي الزمالك أمام أندية أنجولا فى 10 مواجهات ، نجح الفارس الأبيض فى الفوز خلال 5 مباريات وخسر مرة واحدة، بينما حضرر التعادل فى 4 مباريات.

فيما التفي الفريقن من قبل 3، فى الكونفدرالية الأفريقية 2019، تعادل الزمالك فى الأولى إيجابيا، وفاز فى الثانية 1 – 0، والاخيرة حضر التعادل بنتيجة 2-2.

غياب محمود علاء

ومن المقررغياب محمود علاء مدافع نادي الزمالك عن مباراة الفريق القادمة أمام نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي ضمن منافسات دور المجموعات من دوري ابطال إفريقيا.

سيغيب محمود علاء عن مباراة بترو أتلتيكو وذلك بعد حصولة علي ثلاثه كروت صفراء.