أخبار مصرية

"تنمية زراعية وملامح مطمئنة لموازنة العام الجديد"..رساله اليوم الثاني للمُنتدى البرلمانى لحزب مُستقبل وطن"فيديو وصور"

0 نشر
محمود فايد 0 تبليغ

  • 1/37
  • 2/37
  • 3/37
  • 4/37
  • 5/37
  • 6/37
  • 7/37
  • 8/37
  • 9/37
  • 10/37
  • 11/37
  • 12/37
  • 13/37
  • 14/37
  • 15/37
  • 16/37
  • 17/37
  • 18/37
  • 19/37
  • 20/37
  • 21/37
  • 22/37
  • 23/37
  • 24/37
  • 25/37
  • 26/37
  • 27/37
  • 28/37
  • 29/37
  • 30/37
  • 31/37
  • 32/37
  • 33/37
  • 34/37
  • 35/37
  • 36/37
  • 37/37

/686418/تنمية-زراعية-وملامح-مطمئنة-لموازنة-العام-الجديدرساله-اليوم-الثاني-للمنتدى-البرلمانى--لحزب-مستقبل-وطنفيديو-وصور

تناول اليوم الثاني للمنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن، العديد من ورش العمل والتي انتهت بالندوه الرئيسية التي حاضر فيها كل من د. السيد القصير ( وزير الزراعه ) و د. أحمد كوجك ( نائب وزير المالية ) حيث تناولا جهود الدولة المصرية على الصعيد الزراعي ودعم المُستثمرين وكذلك المُوازنة العامة وبرامج الحماية المُجتمعية التي شملتها بما يكفل ضمانة لتقليل التأثير السلبي للتحديات الخارجية وعلى رأسها الحرب الأوكرانية .

 

 

دوت الخليج

b132339a77.jpg

 

 

هذا وقد شهدت الندوة العديد من النقاشات الهادفة حيث شارك أكثر من ثلاثين نائباً في مُداخلات وإستفسارات وإقتراحات مُختلفة .انتهى اليوم الثاني ولم تنتهي فعاليات المُنتدى التي ما زالت مُستمرة لتتناول أهم الموضوعات ذات الإهتمام المُشترك بين السُلطتين التشريعية والتنفيذية .

e2e369a48d.jpg

 

 

انتهت  فعاليات الجلسة الثانية للمنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن، مساء اليوم الخميس بعد مناقشات موسعة حول التحديات التى واجهت الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية وجهود مواجهتها على أرض الواقع فى ضوء حرب أوكرانيا وروسيا وزيادة التضخم العالمى وزيادة الأسعار، وذلك بحضور نائب وزير المالية  أحمد كوجك، ووزير الزراعة السيد القصير.

40ec5d2b15.jpg

 

رساله اليوم الثاني للمُنتدى البرلمانى الثاني لحزب مُستقبل وطن

الجزء الأول كانت بمشاركة د. أحمد كوجك، والذى  استعرض ملامح الموازنة الجديدة مؤكدة على أنه رغم كل التحديات إلا أن الموازنة ستكون على قدر الطموح، حيث توفير كافة  مستلزمات وموارد حياة كريمة، وأيضا إقرار التعينات الجديدة فى التربية والتعليم  لسد العجز، متطرقا إلى جهود  التطوير نحو الميكنة والتحول الرقمى بقطاع الضرائب ودعم الصناعة بحوافز مختلفة وفعالة، حيث استعرض نائب الوزير وتمت مواجهته بتعقيبات من الأعضاء والحضور والتى تطرقت  إلى رسائل الإطمئنان على وضع المواطن ومطالبه فى الموازنة الجديدة.

a542086d0d.jpg

 

 

الجزء الثانى كان بحضور وزير الزراعة  السيد القصير والذى تطرق لكل جهود التنمية الزراعية والتغلب على إشكاليات الماضى والتأكيد على حلول أزمة الأسمدة والرى الحديث المطور لصالح الفلاح والاستراتيجيات الخاصة باحتياطى القمح وتوريده لصالح الحكومة خاصة فى ضوء تداعيات الأزمة الحالية لحرب أوكرانيا وروسيا، حيث تمت مواجهته بالعديد من التساؤلات الخاصة بالفلاح المصرى ومطالبه ودعمه  فيما أكد على أن المسئولية مشتركة ولابد من التكاتف من أجل تحقيق مصالح الفلاح مع ضرورة توعيته بتوريد القمح لصالح الحكومة هذا العام مع حافز الرئيس الجديد والذى وصل لنحو 165 جنيه.

d91f07783c.jpg

 

 

5dcc2f4226.jpg

 

 

62a578d9c2.jpg

 

 

e9090109f2.jpg

 

 

5e6beb9bdc.jpg

 

 

0b141edcc9.jpg

 

 

9fc75c3dde.jpg

 

 

50dd402561.jpg

 

 

641f08c750.jpg

 

 

e6aea19262.jpg

 

 

80770638f9.jpg

 

 

c56680e4ea.jpg

 

 

2efca174fa.jpg

 

 

7d5073651a.jpg

 

 

61b99d94d8.jpg

 

 

c8a7f80d23.jpg

 

 

b5bd651e49.jpg

 

 

d40ec56f08.jpg

 

 

fb4a1259e4.jpg

 

 

ac7a5b86c4.jpg

 

 

5ce8754573.jpg

 

 

efb9c9c2ef.jpg

 

 

7a1b2b6e5a.jpg

 

 

a88724fda3.jpg

 

 

0e244bcd86.jpg

 

 

bf583c17b5.jpg

 

 

3124e6bc6f.jpg

 

 

3cd40974ee.jpg

 

 

0442a7cfe8.jpg

 

 

3f784e0a90.jpg

 

 

3e76cefbbc.jpg

 

 

55187d3995.jpg

 

 

1165aa1f42.jpg

 

 

وجاء فى الختام تكريم وزير الزراعة من إدارة المنتدى بقيادة المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام على أن تتم مواصلة الأعمال يوم السبت المقبل  بحضور وزراء الإسكان والصناعة والتخطيط بندوة الجمهورية الجديدة والإنجازات التى تحققت.

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "تنمية زراعية وملامح مطمئنة لموازنة العام الجديد"..رساله اليوم الثاني للمُنتدى البرلمانى لحزب مُستقبل وطن"فيديو وصور" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا