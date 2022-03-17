/686417/ممكن-أديكي-حضن-هند-صبري-تدعم-إحدى-المتاسبقات-في-برنامج-الدوم

كانت النجمة هند صبري من بين لجنة التحكيم في حلقة اليوم من برنامج الدوم، وكان معها المخرج الكبير يسري نصر الله، والمطربة أنغام، وقاموا بتقييم عدد من المواهب في مجالات التمثيل، الغناء والتقديم التليفزيوني.

دوت الخليج يرصد لكم أهم لقطات برنامج الدوم من بين المواهب المتقدمة ولجنة التحكيم

عبد الرازق علي يغني على الحلوة والمرة في برنامج الدوم

غنى عبد الرازق علي اليوم في برنامج الدوم أغنية على الحلوة والمرة، أمام لجنة التحكيم المكونة من المخرج يسري نصر الله الذي تعجب وقال له: "أنت ليه فرحان وانت بتغني عن الحجر"، وقدم له نصيحة أنه لابد أن يعكس جسمع معاني ومشاعر الكلمات التي يتغنى بها، وأثنت على أدائه وصوته كل من المطربة أنغام مع تقديم نصيحة له أن يعطي كل كلمة حقها في الوقت، والفنانة هند صبري التي كان رأيها أن صوته دافئ ويوصل أحساس أكبر من سنة، حيث أنه يملك 18 عام فقط.

هند صبري تدعم آيه زيد في برنامج الدوم

قدمت الشابة آيه زيد موهبة في مشهد تمثيلي على المصرح، وظهر توترها من خلال نسيانها بعض كلمات النص الذي تؤديه، ولكنها أستطاعت أن تتخطى بعضها ولكن توقفت في البعض الآخر، وبمجرد ما أنتهت من المشهد قالت لها هند صبري: "ممكن أديكي حضن"، وبعد أحتضانها على المسرح، دعمتها وقالت أنها أدت بشكل جميل ولكن التوتر كان ظاهرًا عليها، وشجعتها ونصحتها بأنها تتحكم بنفسها وتوترها لكي لا يقودها احساسها فيضيع مجهودها، كما نصحتها أنغام بالأرتجال عند النسيان.

يارا مجدي بثبات أنفعالي واضح في برنامج الدوم

قدمت يارا مجدي خبرًا به عدد من الإخطاء في المعلومات الذي يقدمها الخبر، واستطاعت تصوبها كاملة وأبهرت كل أعضاء اللجنة بثباتها الإنفعالي على المسرح، وقال لها يسري نصر الله أنه معجب بثقتها في نفسها وثباتها على المصرح، كما قالت هند صبري أنها تملك خفة دم مطلوبة في أي مذيع لكي لا يمل الجمهور منه، وأثنت أنغام على أداها وحفاظها على صوتها الطبيعي دون تصنع وتضخيم في الصوت كما يفعل البعض عند تقديم الأخبار.