مسلسلات شهر رمضان 2022.. قصة «الكبير أوي 6»

دوت الخليج يرصد أحداث الجزء الجديد من مسلسل «الكبير أوي».

قصة مسلسل «الكبير أوي 6»

تدور قصة مسلسل «الكبير أوي 6»، بعد غياب هدية للأبد والتي لعبت دورها دنيا سمير غانم، حيث يجد العمدة الكبير في مأزق بسبب تربية ولديه التوأم جوني والعترة، ويضطر للزواج مرة أخرى، ويقع في أكثر من زيجة وينفصل، ومن بين هذه الزيجات، يتزوج من ابنة عمه واسمها زادة التي لم تحب رجلًا غيره من قبل، ومع ذلك يضطر للزواج منها بدون حب.

أما عن جوني فيجد نفسه أمام سنوات كثيرة ضاعت من عمره دون أن يقدم شيئًا في حياته، وخلال رحلة اكتشاف ذاته يجد أن السوشيال ميديا توغلت ولها تأثير كبير في المزاريطة، ويتجه لعمل فيديوهات لتحقيق مكاسب مادية من وراءها.

فيما يسافر حزلقوم إلى الأماكن التي تحدث بها المشاكل والكوترث لمساعدتهم، ولكن يعود إلى المزاريطة بكل الكوارث التي في جعبته، وذلك في إطار كوميدي.

أبطال مسلسل «الكبير أوي 6»

مسلسل «الكبير أوى 6» بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، مع الاستعانة بضيف ضيوف الشرف في كل حلقتين من حلقات الجزء السادسوعدد من ضيوف الشرف منهم ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، وتأليف مصطفي صقر إخراج أحمد الجندي.

قنوات عرض «الكبير أوي 6»

ومن المقرر أن يعرض «الكبير أوي 6» على شاشة قنوات ON E حصرياً، بالإضافة إلى عرض مسلسل الكبير أوي حصريًا على منصة watch it الإلكترونية.

أحمد مكي في «الاختيار 2»

الجدير بالذكر أن الفنان أحمد مكي شارك في السباق الرمضاني الماضي 2021 بمسلسل «الاختيار 2» بطولة كريم عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، إنجي المقدم، أحمد مكي، إياد نصار، هادي الجيار، سلوي عثمان،بشري، أحمد حلاوة ، تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي وتدور أحداث مسلسل الاختيار 2 حول بطولات رجال الشرطة في فترة إسقاط حكم الإخوان المسلمين في مصر، ويقدم العديد من المشاهد لما دار خلف الكواليس في هذه الفترة من محاولات لتنفيذ عمليات تفجير في مناطق مختلفة بالقاهرة، وقتل لعناصر من الشرطة في أعمال شغب.