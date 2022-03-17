/686414/بدرس-لهم-داعش--إبراهيم-عيسي-يهاجم-وزير-التربية-والتعليم
تسأل الإعلامي إبراهيم عيسي إنه لماذا يقوم بغسيل مخ طلبة طارق شوقي ؟ وما هي المصلحة في ذلك ؟ وما هي المصلحة الحقيقة في ذلك ؟ ثم أنك بتدرس لطلبة الصف الخامس الأبتدائي نظم الحكم ؟ ، قائلا "والنبي بالراحة علينا شوية يعني .. أنت مش شايف الحياة السياسية في مصر واو يعني والأحزاب واخده بعضها وانتخابات كل يوم وتداول سلطة".
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وأضاف عيسي خلال برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس" الفضائية، انه من المفترض أن نقوم بتعليم الطلبة في الصفوف الأبتدائية كيفية الحديث وكيفية التسامح بينهما وحبهم للأخرين وكيف يتعاملون مع الأخرين كبشر وليست كمسلم ومسيحي.
المنهج الخاص بالصف الخامس الابتدائي به دروس تخص الخلافة والدولة الإسلامية
وتابع إبراهيم عيسي أن المنهج الخاص بالصف الخامس الابتدائي به دروس تخص الخلافة والدولة الإسلامية، مضيفا "حاجة يعني تمغص النفس .. بدرسلهم داعش .. ليه يعني بامارة ايه .. ودول اصلا في خامسة ابتدائي .. حوش أصلا السياسة واقفة على الباب".
وأوضح إبراهيم عيسي أنه عندما ننظر إلى مادة الدراسات الاجتماعية وتجد أن الذي يدرس للطالب داخل المنهج هو الخلافة الإسلامية والدولة الدينية شئ في الحقيقة مؤلم ومزجع وشئ إلى ماذا ننتظره وماذا ننتظر بعده.
وأشار إلى أن الأزهر يقوم في الوقت الحالي بتغير مناهجه أو يقوم بتطوير مناهجه إلى حد أنه يقدم رؤية واضحة جدا لطلابه وأن نظام الخلافة ليس إسلامي.
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