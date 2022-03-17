عائشة بن أحمد عن كواليس تصوير نسر الصعيد: «ماكنتش عايزة أمشي من المولد»

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حلت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد في برنامج سهرانين مع الفنان أمير كرارة، الذي استضاف أيضًا في نفس الحلقة الممثل محمد ثروت، الذي أضاف الكثير من المرح والكوميديا للحلقة، وتكلم النجمان في عدد من المواقف والتفاصيل الخاصة بأعماله الفنية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل أول مرة تخرج على الشاشة عن عائشة بن أحمد من خلال برنامج سهرانين مع أمير كرارة

عائشة بن أحمد تحضر مولد في قنا

أعربت عائشة بن أحمد عن السعادة التي شعرت بها عندما زارت أحد الموالد الشعبية المقامة في محافظة قنا، وقالت: "فيه طاقة غريبة"، وكان ذلك خلال تصويرها لمسلسل نسر الصعيد الذي كان من بطولة محمد رمضان، وكانت لا تود العودة للتصوير، وترغب في البقاء بأجواء المولد، وتحدثت عائشة عن جمال وطيبة أهل قنا، وكيف استضافوها بترحيب وكرم لم تتخيله، رغم بساطتهم، وقالت: "ماكنتش عايزة أمشي".

عائشة بن أحمد كانت تخاف من أمير كرارة في أول عمل مصر لها

تعجبت عائشة بن أحمد عندما سألها أمير كرارة عن سبب خوفها منه أول ما لاقته، فتعجبت وقال: "هما قالوا لك!"، وصرحت أنها خافت من مظهره الذي كان عليه كرارة في أول لقاء بينهما، وقالت: "انت ضخم وشعرك كان كبير ودقن، دا غير ملابس الشخصية"، وأعربت أنها لما تعاملت معه وعرفته في الحقيقي خلال كواليس العمل الأول لها في مصر، ضاع هذا الخوف وأصبحا أصدقاء.

عائشة بن أحمد ومحمد ثروت في برنامج سهرانين مع أمير كرارة

أستضاف الفنان أمير كرارة النجمة التونسية عائشة بن أحمد والممثل الكوميدي محمد ثروت في برنامجه الذي يقدمه على قناة ON سهرانين، وكانت حلقة اليوم مليئة بالمواقف المضحكة والتفاصيل التي تُعرض لأول مرة، كما تحدثت التونسية عائشة بن أحمد عن بداية تحدثها اللغة المصرية العامية، وقالت: "قعدت أول سنتين بأركز في اللغة أكتر من أداء الشخصية اللي بقدمها"، كما تخلل الحديث بعض الأغنيات القديمة من الزمن الجميل، أدتها في الأستوديو المطربة رشا الشرنوبي، من بينها أغنية بانو بانو للسندريلا سعاد حسني، وأعرب الحضور عن جمال صوتها وأداءها الفني.