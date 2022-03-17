مشاورات فنية بين مصر ومالطا حول موضوعات المياه

جدة - نرمين السيد - عقدت مصر ومالطا جولة مشاورات فنية حول موضوعات المياه عبر تقنية "فيديوكونفرانس"، وذلك بمشاركة رئيسى قطاعى التخطيط وشؤون مياه النيل بوزارة الموارد المائية والرى والسفارة المصرية فى مالطا من جانب، ومسئولى وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية المالطية والرئيس التنفيذى لوكالة الطاقة والمياه المالطية من جانب آخر.





أوضح السفير خالد أنيس، سفير جمهورية مصر العربية لدى مالطا، أن جولة المشاورات الفنية حول موضوعات المياه تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ومالطا فى مجالات المياه، من بينها العلاقة بين المياه وتغير المُناخ، ومعالجة المياه، وإعادة استخدام وتدوير المياه، بجانب استعراض موقف مصر حول ملف سد النهضة الداعى إلى التوصل لاتفاق عادل ومتوازن ومُلزِم قانوناً حول قواعد ملء وتشغيل السد على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث.

تناولت المشاورات العلاقات التى تجمع بين وكالة الطاقة والمياه المالطية والمركز القومى لبحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والرى، ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا CEDARE والذى يتواجد مقره بالقاهرة، وكذا الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، كممثل عن القطاع الخاص المصرى، خاصةً فى مجالات استصلاح وتحلية المياه، فضلاً عن تطوير سياسات مُتكاملة لترشيد وإعادة استخدام وتدوير المياه.

أبرز الجانب المصرى خلال المشاورات أهم الأهداف الرئيسية للخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037، والتى تتمثل فى تحسين نوعية المياه، وترشيد ورفع كفاءة استخدامات المياه، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة الملائمة للإدارة المتكاملة للمياه، وذلك للمساهمة فى تحقيق رؤية التنمية المستدامة من خلال توفير المياه لكافة القطاعات المُستهِلكة للمياه، واستخدامها بشكل فعال مما يخلق اقتصاد قوى ومتوازن يساهم فى إيجاد نظام بيئى متوازن ومتنوع.

هذا، وقد أشاد المسؤولون المالطيون بتضمين مصر موضوعات المياه فى مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 الذى تستضيفه وتترأسه مصر فى نوفمبر 2022، وذلك فى ضوء أهمية محور المياه فى ملف تغير المُناخ.

واُختُتِمَت جولة المشاورات بالاتفاق على تبادل الزيارات بين المسئولين عن موضوعات المياه فى البلاد لمناقشة الجوانب الفنية للتعاون الثنائى، وبحث توقيع مذكرة تفاهم أو اتفاق للتعاون وتبادل الخبرات فى مجال المياه، والنظر فى سبل الاستفادة من أدوات الاتحاد الأوروبى المُتعلقة بالمياه، والبرامج الأورومتوسطية فى ذات المجال.