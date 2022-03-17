غلق طريق «القاهرة-الإسكندرية» الصحراوى لتنفيذ أعمال مترو المتحف الكبير

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة عن غلق كلى لطريق مصر إسكندرية الصحراوى بالاتجاه القادم من أسفل الطريق الدائرى إلى ميدان الرماية، اعتبار من غدِ الجمعة وحتى 30 يوليو 2022 لتنفيذ أعمال محطة مترو أنفاق "المتحف الكبير".





وقالت المحافظة فى بيانها، اليوم الخميس، إنه فى إطار الإجراءات التنسيقية الخاصة باستكمال تسليم "المرحلة الثانية" من موقع الأعمال الإنشائية لمحطة مترو أنفاق "المتحف الكبير" بطريق إسكندرية الصحراوى بالمنطقة المواجهة للمتحف المصرى الكبير ضمن مشروع محطات مترو أنفاق الخط الرابع بعد تسليم المرحلة الأولى لمواقع محطات مترو الأنفاق "حدائق الأشجار – حدائق الأهرام – النصر – المتحف الكبير – ميدان الرماية – الأهرام – المريوطية- العريش – المطبعة – الطالبية – مدكور"، وطلب الهيئة القومية للأنفاق وشركة المقاولون العرب المنفذة للمشروع باستلام المرحلة الثانية بموقع أعمال محطة المتحف الكبير بطريق إسكندرية الصحراوى بطول مايقرب من 380 م وبعرض مايقرب من 18م.

وذكرت المحافظة أنه يستلزم تنفيذ غلق كلى لطريق إسكندرية الصحراوى فى الاتجاه القادم من أسفل الطريق الدائرى إتجاه ميدان الرماية، تحديداً ابتداءً من المنطقة المواجهة للمتحف المصرى الكبيربعد منزل الطريق الدائرى المؤدى لميدان الرماية بمسافة 150، حتى المنطقة المواجهة لفندق "شتايجن برجر" وذلك ابتداءً من الساعة 6 صباح غدِ الجمعة، وحتى صباح يوم السبت الموافق 30 يوليو 2022.

وتسهيلاً لحركة المرور نفذت الإدارة العامة لـ مرور الجيزة التحويلات التالية :



أولا: حركة المركبات القادمة من طريق مصر إسكندرية الصحراوى من مناطق "الواحة – نيو جيزة" وترغب بالسير اتجاه "ميدان الرماية – طريق الفيوم – شارع الأهرام – شارع الملك فيصل" تقوم بالصعود أعلى الطريق الدائرى فى الإتجاه المؤدى إلى أعلى منطقة المنصورية ثم النزول من منزل الطريق الدائرى المؤدى إلى طريق المنصورية وإستكمال السير حتى منطقة كفرة نصار والسير فى الاتجاهات الآتية:

1- المركبات التى ترغب فى الذهاب إتجاه شارع الملك فيصل تقوم بالصعود أعلى كوبرى كفرة نصار المستحدث وإستكمال السير حتى أسفل كوبرى مشعل المستحدث ثم الدوران والعودة بإتجاه شارع الملك فيصل.

2- حركة المركبات التى ترغب فى الذهاب إتجاه ميدان الرماية وطريق الفيوم تقوم بالسير بمسطح كوبرى كفرة نصار المستحدث والسير يميناً من أسفل الكوبرى إتجاه ميدان الرماية وطريق الفيوم وشارع الأهرام.

ثانياً : حركة المركبات القادمة من أعلى الطريق الدائرى عن طريق المنزل المؤدى إلى ميدان الرماية وترغب بالسير إتجاه طريق الفيوم وشارع الأهرام تتبع المسار الآتى:

1- السير لمسافة 150 م بطريق مصر إسكندرية الصحراوى ثم الدوران والعودة عن طريق فتحة دوران تم إستحداثها قبل موقع الغلق تحديداً بالمنطقة المواجهة للمتحف المصرى الكبير ثم الدوران والعودة بطريق إسكندرية الصحراوى مرة أخرى ثم السير يميناً إتجاه أسفل الطريق الدائرى "منطقة غطاطى" واستكمال السير حتى تقاطعه مع طريق المنصورية ثم السير يميناً " إجبارى " بطريق المنصورية المستحدث وصولاً حتى منطقة كفرة نصار والدخول يميناً إتجاه ميدان الرماية وطريق الفيوم.

ووجه أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حى الهرم ومسؤولى الإدارة العامة لامرور بالتنسيق واتخاذ مايلزم نحو تيسير الحركة، وتوفير الخدمات المرورية اللازمة لإرشاد قائدى المركبات بمحيط الأعمال، ونشرت الإدارة الخدمات المروية واللوحات الإرشادية والعلامات التحذيرية بمحيط الأعمال ومناطق التحويلات.

وأهابت المحافظة بالمواطنين بذرورة الالتزام بتعليمات اللجان المرورية والإرشادات لتفادى التكدسات بمناطق العمل.



