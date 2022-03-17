/686413/نتائج-مباريات-الدوري-الأوروبي-مصطفى-محمد-يودع-أمام-برشلونة

اُقيمت العديد من مباريات الإياب بدور السادس عشر من الدوري الأوروبي، أبرزها مواجهة جالاتا ساري أمام برشلونة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأستطاع برشلونة بقيادة تشافي هيرنانديز أن يعود بعد تأخره بهدف أمام جالاتا سراي ليسجل هدفين ويتأهل لدور الثمانية في مباراة ملحمية بين الفريقين، تأهل الفريق الإسباني منها في الأخير.

ولم يبدأ مصطفى محمد المباراة بشكل أساسي، حيث أحتفظ به مدربه ودفه بالاعب بعد تأخر الفريق في الشوط الثاني، وحاول مهاجم منتخب مصر أن يعدل النتيجة ولكن دفاعات برشلونة سيطرت على الوضع.

وشارك مصطفى محمد في المباراة من الدقيقة الـ 63 حتى النهاية، بديل فيكتور جوميز، والذي لم يقدم أي نتائج إيجابيه لفريقه أمام كتالونيا، ولكن شكل هجوم خطر على الضيف.

نتائج مباريات الدوري الأوروبي:

سرقينا زقيزدا (صربيا) 2 ضد جلاسكو رينجيرز (إسكوتلندا) 1

موناكو - فرنسا 1 : 1 سبورتينغ براغا – البرتغال

جالاتا سراي (تركيا) 1: 2 برشلونة (إسبانيا)

باير ليفركوزن - ألمانيا 0 : 1أتلانتا - إيطاليا

أهداف مباراة جالاتا سراي ضد برشلونة

تقدم جالاتا سراي بالهدف الأول في المباراة في الدقيقة الـ 28 من عمر اللقاء، عن طريق ماركو قائد ومدافع الفريق، من خلال كرة ركنية تحصل عليها الفريق التركي اسكنها ماركو الشباك.

عاد بيدري بهدف التعادل في الشوط الأول في الدقيقة الـ 38 من عمر اللقاء، من خلال هجمة منظمة من لاعبي برشلونة بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها فيران توريس بتمريرة بينية متقنة استغلها بيدري جونزاليس في مراوغتين متتاليتين بشكل رائع لمدافعي جالاتا سراي ثم سدد كرة أرضية بسهولة داخل الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

أكد أوباميانج مهاجم برشلونة على النتيجة بتسجيل الهدف الثاني لفريقه والفوز بالمباراة على جالاتا سراي، في الدقيقة التاسعة والأربعون من عمر اللقاء، من خلال هجمة مركزة من لاعبي برشلونة بمجموعة من التسديدات والمتابعات المتتالية من لاعبي الفريق على المرمى من داخل منطقة الجزاء أنهاها فرينكي دي يونج بتمريرة هيأت الكرة لزميله بيير إيميريك أوباميانج الذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك.