أخبار مصرية

"حرصا على الصالح العام "وزير الزراعة يناشد النواب بتوعية الفلاح بتوريد القمح لصالح الحكومة  فى ضوء أزمة أوكرانيا وروسيا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/27
  • 2/27
  • 3/27
  • 4/27
  • 5/27
  • 6/27
  • 7/27
  • 8/27
  • 9/27
  • 10/27
  • 11/27
  • 12/27
  • 13/27
  • 14/27
  • 15/27
  • 16/27
  • 17/27
  • 18/27
  • 19/27
  • 20/27
  • 21/27
  • 22/27
  • 23/27
  • 24/27
  • 25/27
  • 26/27
  • 27/27

أخبار البرلمان

686409

/686409/حرصا-على-الصالح-العام-وزير-الزراعة-يناشد-النواب-بتوعية-الفلاح-بتوريد-القمح-لصالح-الحكومة -فى-ضوء-أزمة-أوكرانيا-وروسيا

بمناقشات المنتدى البرلمانى لحزب مستقبل وطن

10:05 م - الخميس 17 مارس 2022

cc87ead737.jpg

عقب السيد القصير، وزير الزراعة على ملاحظات أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالجلسة الثانية للمنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن بشأن منظومة الزراعة وخاصة على مستوى التسويق والإرشاد الزراعى والسماد، مؤكدا على أن مصر تشهد خلال الفترة الأخيرة تحديث شامل للخريطة السمادية مثلما تم فى الخريطة الصنفية .

7d135fd2d7.jpg

 

 

دوت الخليج

جاء ذلك فى كلمته بفعاليات الجلسة الثانية للمنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن، المنعقد بمدينة الغردقة، بحضور وزير الزراعة السيد القصير، ود.أحمد كوجك، نائب وزير المالية، حيث استعراض  كل الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها تجاه كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.، ويشارك بالمناقشات  النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب أحمد شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن،  والنائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، والنائب محمد عزمى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

"حرصا على الصالح العام "وزير الزراعة يناشد النواب بتوعية الفلاح بتوريد القمح لصالح الحكومة  فى ضوء أزمة أوكرانيا وروسيا

d694eea4de.jpg

 

 

وأكد على  أن الوزارة قامت بجهود كبيرة  على مستوى الإرشاد الزراعى وإقامة حقول إرشادية للفلاحين على مدار السنوات الماضية،حيث كان العام الماضى نحو 8آلاف حقل إرشادى بمختلف المحافظات وحققت إنتاجية عالية نتيجة هذه الجهود، مؤكدا على أن مشاكل التسويق تعود لتفتيت الحيازة الزراعية ويتم مواجهة ذلك من خلال المنصة الزراعية للتسويق التعاون وأيضا إقرار الزراعات التعاقدية.

ولفت وزير الزراعة إلى أن مواصلة هذه الجهود تتم من خلال المسئولية على الجميع حكومة ونواب مع الوعى لدى المواطنين وكل هذه القضايا المطروحة هى قضايا مزمنة وخاصة الأسمدة ويتم مواجهة بتحديث خريطة السماد فى مصر وأيضا إقرار نظام التحول للرى الحديث بجانب إقرار كارت الفلاح بصورة فعالة على أرض الواقع .

274d073669.jpg

 

 

وأختتم حديثه بالتأكيد على المسئولية الأكبر على خلق حالة من الوعى لدى  المواطنين بشأن توريد القمح خلال هذا الموسم فى ضوء الأزمة الكبيرة  الخاصة بحرب أوكرانيا وروسيا ، مؤكدا على أن هذه أزمة كبيرة والقمح الذى يتم توريده لصالح الحكومة يعود خبر للمصريين وغيرها من الاستخدامات التى يحتاجها المواطن.

 

db53d8502c.jpg

 

 

cc46b10ec2.jpg

 

 

42453eed22.jpg

 

 

9dcca34cb8.jpg

 

 

8e84ae9169.jpg

 

 

6e7d0f3f97.jpg

 

 

fb21b3a7fa.jpg

 

 

9b5479ef52.jpg

 

 

149c099536.jpg

 

 

81066d8131.jpg

 

 

0e009b733b.jpg

 

 

f8dc3fc4b7.jpg

 

 

75917e386b.jpg

 

 

d92eb41e4f.jpg

 

 

624fcf32eb.jpg

 

 

bd3dd3e673.jpg

 

 

ea80263616.jpg

 

 

bcf3515e17.jpg

 

 

2d462f1975.jpg

 

 

57f077c8ed.jpg

 

 

0e23b6b02a.jpg

 

 

08a54b7bed.jpg

 

 

a1a1b35a2b.jpg

 

"حرصا على الصالح العام "وزير الزراعة يناشد النواب بتوعية الفلاح بتوريد القمح لصالح الحكومة  فى ضوء أزمة أوكرانيا وروسيا

تابع موقع دوت الخليج علي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "حرصا على الصالح العام "وزير الزراعة يناشد النواب بتوعية الفلاح بتوريد القمح لصالح الحكومة  فى ضوء أزمة أوكرانيا وروسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا