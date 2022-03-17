/686408/رئيس-زراعة-الشيوخ-يطالب-بإنشاء-غرفة-عمليات-لمتابعة-توريد-القمح

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، ان اهم ملفين للمزارعين حاليا هما الأسمدة والقمح، مشيرا إلي أهمية الاهتمام بهما جيدا.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال فعاليات المنتدي البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن اثناء تعقيبه علي كلمة وزير الزراعة السيد القصير مساء اليوم الخميس.

وشدد المهندس عبد السلام الجبلى، علي أهمية إنشاء غرفة عمليات أثناء تجميع محصول القمح، العام الحالي، وذلك نظرا لتضارب الأسعار وإمكانية حدوث تراجع في الأسعار العالمية.

أهمية إنشاء غرفة عمليات أثناء تجميع محصول القمح

وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، هدفنا زيادة كميات القمح، و تجميع القمح من المزارعين، موضحا ان هناك تضارب حاليا في الأسعار بين الردة والقمح.

وتابع المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أيضا بالنسبة لملف الأسمدة، فقد عقدت اللجنة جلسات مؤخرا لبحثها ودراستها، حيث نحتاج نحو أربعة ملايين طن سماد ازويتى سنويا للمساحات الزراعية الحالية.

وحذر الجبلي، من حدوث أزمة في الموسم الصيقى المقبل حال عدم اتخاذ اجراءات حاليا مثل رفع كميات التوريدات من الأسمدة لتصل الي الكميات المطلوبة شهريا وأن يتم ذلك من خلال الجمعيات والبنك الزراعى.

وأشار إلي أهمية قرار الوزارة بشأن فتح الباب لصرف الأسمدة الصيفية من الآن ، متابعا يعد ذلك إجراء جيد علينا ان نشكر الوزير عليه، لاننا جميعا كنواب نعرف حجم المعاناه التى يواجهها المزارع في الموسم الصيفى.

انتاجنا من الأسمدة يمثل ضعف استهلاكنا

واوضح ان انتاجنا من الأسمدة يمثل ضعف استهلاكنا ما يعنى انه لايحب ان يكون لدينا أزمة في الأسمدة

وأكد علي ضرورة الاستفادة من الأزمات الحالية في الانتباه لزيادة انتاجنا من المحاصيل الأكثر فائدة للمصريبن، مشدد على أهمية زيادة انتاجنا من الذرة الصفراء.