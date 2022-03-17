/686406/النواب-يواجهون-وزير-الزراعة-بأزمات-الفلاح-والصناعة-الزراعية-بمناقشات-المنتدى-البرلمانى-لمستقبل-وطنوهندى-يؤكد-التسويق-يمثل-إشكالية-كبيرة

شهدت الجلسة الثانية للمنتدى البرلمانى لحزب مستقبل وطن، بحضور وزير الزراعة، السيد القصير مطالبات بدعم الفلاح ومساندته والتغلب على الإشكاليات التى تواجه منها التسويق الزراعى، وأيضا معاناته مع تفتيت الحيازات الزراعية، والتعاون مع وزارة الصناعة لإقامة منشأت صناعية زراعية فى بعض المحافظات المصرية.

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جاء ذلك فى كلمته بفعاليات الجلسة الثانية للمنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن، المنعقد بمدينة الغردقة، بحضور وزير الزراعة السيد القصير، ود.أحمد كوجك، نائب وزير المالية، حيث استعراض كل الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها تجاه كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.، ويشارك بالمناقشات النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب أحمد شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والنائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، والنائب محمد عزمى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

النواب يواجهون وزير الزراعة بأزمات الفلاح والصناعة الزراعية بمناقشات المنتدى البرلمانى لمستقبل وطن...وهندى يؤكد: التسويق يمثل إشكالية كبيرة

النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة أكد على أن أزمة كبيرة يعانى منها الفلاح بسبب عدم التسويق الجيد للزراعات التى يقوم بها الفلاح المصرى، وضرورة أن نكون أمام تطبيق إلكترونى من خلاله يدرك الفلاح الزراعات التى يتم الاستفادة منها بشكل عادل ولا يتم زراعة أى زراعات يكون فيها زيادة ويتوجه إلى الزراعات التى يوجد بها نقص حتى يكون التسويق مناسب.

من ناحيتها أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضرورة العمل من أجل الفلاح ودعمه ومساندته بصورة مختلفة فى ضوء تحديات المرحلة وخاصة على مستوي محدودية الرقعة الزراعية، مؤكدا على أنها تلمس هذه التحديات بمحافظة كفر الشيخ حيث يحتاج بها الفلاح للدعم المساندة والحفاظ على دخله ووضعه الاقتصادى.

النواب يواجهون وزير الزراعة بأزمات الفلاح والصناعة الزراعية بمناقشات المنتدى البرلمانى لمستقبل وطن...وهندى يؤكد: التسويق يمثل إشكالية كبيرة

ولفتت إلى أن الوزير فى حديثه أكد على أن محدودية الرقعة الزراعية وتفتيت الحيازات الزراعية من أهم التحديات التى تواجه الفلاح المصرى، مؤكدة على أن هذه التحديات تم ورثتها من الماضى، وبالتالى لابد من التعاطى معها بشكل مختلف ولنا فى محافظة كفر الشيخ النموذج حيث يكون الفلاح ملزم بزراعة الأرز بشكل شبه سنوى بسبب الملوحة مؤكدة على أنه فى ضوء هذه التحديات نكون أمام إلتزام بأن نحنوا على الفلاح ونحافظ على دخله ووضعه الاقتصادى.

من ناحيته أكد النائب على بدر، أمين سر لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على ضرورة أن نكون أمام رؤى مختلفة بشأن التصنيع الزراعى فى محافظات مصر بالتنسيق بين الزراعة والصناعة ، فيما أكد النائب عمرو هندى أهمية أن نكون أمام حل لأزمات التسويق الزراعى فى مصر.