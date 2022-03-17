/686404/بمشاركة-مصطفى-محمد-برشلونة-يقصو-جالاتا-سراي-من-الدوري-الأوروبي

حقق برشلونة الفوز على جالاتا سراي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في إياب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تقدم جالاتا سراي بالهدف الأول في المباراة في الدقيقة الـ 28 من عمر اللقاء، عن طريق ماركو قائد ومدافع الفريق، من خلال كرة ركنية تحصل عليها الفريق التركي اسكنها ماركو الشباك.

عاد بيدري بهدف التعادل في الشوط الأول في الدقيقة الـ 38 من عمر اللقاء، من خلال هجمة منظمة من لاعبي برشلونة بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها فيران توريس بتمريرة بينية متقنة استغلها بيدري جونزاليس في مراوغتين متتاليتين بشكل رائع لمدافعي جالاتا سراي ثم سدد كرة أرضية بسهولة داخل الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

أكد أوباميانج مهاجم برشلونة على النتيجة بتسجيل الهدف الثاني لفريقه والفوز بالمباراة على جالاتا سراي، في الدقيقة التاسعة والأربعون من عمر اللقاء، من خلال هجمة مركزة من لاعبي برشلونة بمجموعة من التسديدات والمتابعات المتتالية من لاعبي الفريق على المرمى من داخل منطقة الجزاء أنهاها فرينكي دي يونج بتمريرة هيأت الكرة لزميله بيير إيميريك أوباميانج الذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك.

شارك مصطفى محمد في المباراة من الدقيقة الـ 63 حتى النهاية، بديل فيكتور جوميز، والذي لم يقدم أي نتائج إيجابيه لفريقه أمام كتالونيا، ولكن شكل هجوم خطر على الضيف.

تشكيلة جالاتا سراي أمام برشلونة

حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

الدفاع: فان أنهولت، ماركاو، فيكتور نيلسون، ساشا بوي.

الوسط: كريم أوكتورغلو، سيسالداو، كوتلو، تايلان، ريان بابل.

الهجوم: بيافيتمبي جوميز.

وسيتواجد الدولي المصري مصطفى محمد على مقاعد البدلاء.

تشكيل برشلونة في المباراة أمام جالاتا سراي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: ألبا، بيكيه، إريك جارسيا، ديست.

الوسط: بيدري، بوسكيتس، فرينكي دي يونج.

الهجوم: فيران توريس، أوباميانج، أداما تراوري.

جاء مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر وجالاتا سراي ، على رأس تشكيل الأسبوع الـ29 من الدوري التركي.

وقدم مصطفى محمد مباراة قوية مع فريقه أمام بشكتاش في ديربي اسطنبول، حيث قام بصناعة هدفين في فوز فريقه بنتيجة 2/1.

ليأتي مصطفى محمد على رأس التشكيل بالأسبوع الـ29، بعدما حصل على إشدات كبيرة من النقاد في تركيا.