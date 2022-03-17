/686403/مع-شيماء-المغربي-وطفل-الغزالة-رايقة-عمر-كمال-يعلن-عن-موعد-طرح-أغنيته-الجديدة-تفاصيل

نشر الفان عمر كمال برومو أغنيته الجديدة ست عظيمة التي يشترك من خلالها مع المطربة شيماء المغربي، وطفل الغزالة رايقة الطفل محمد أسامة، وأعلن من خلال البرومو موعد طرح الأغنية والفيديو كليب الخاص بها.

دوت الخليج يرصد نشر عمر كمال البرومو الخاص بأغنية ست عظيمة

عمر كمال يروج لأغنية ست عظيمة من خلال الإنستجرام

أعلن المطرب عمر كمال عن موعد طرح أغنيته الجديدة ست عظيمة، من خلال حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث نشر البرومو الخاص بالإغنية، وعلق عليه معلنًا عن موعد طرحه وقال: "بكرة أوبريت " ست عظيمة " الساعة ٦ ع اليوتيوب".

وكان سبق وأعلن عن الأغنية من خلال البوستر الرسمي للأغنية الذي نشره عبر الإنستجرام منذعدة أيام وعلق: " قريبا فى عيد الأم".

تعليقات الجمهور على بوست عمر كمال

علق عدد كبير من المتابعين بحماسهم لأغنية، ومنهم من أبدى أعجابه بالجزء الصغير الذي عُرض منها، وتنبأ لها قائلًا: "الاغنيه دى معلقه مع الناس كلها.. بجد اغنيه تتحسب ليك يانجم.. اغنيه هتعلم علامه فى تاريخ الفن"، وقالت إحدى المعجبات بعمر كمال: "العظمه بيعمل عظمه"، وكتبت أخرى تهنئ كل أم بعيد الأم وتعرب عن جمال الأغنية: "ألف مبروك يا عمر.. الغناي تحفه بتجنن .. كل عام وكل الامهات بخير"، بالإضافة إلى عدد كبير من الذين علقوا بوضع قلوب حمراء ووجوه سعيد وشعلة النار.

أغنية ست عظيمة التي يغنيها عمر كمال

يقدم عمر كمال أغنية ست عضيمة بمناسبة عيد الأم، ويشاركه في غنائها المطربة شيماء المغربي، والطفل محمد أسامة الذي أشتهر بطفل الغزالة رايقة، وظهروا جميعهم في البرومو وهم يرتدون ملابس بيضاء، كما كان الديكور جميعه باللون الأبيض، لما يقدموه من محتوى جميل ومفرح للجميع.

وتُعتبر أغنية ست عظيمة ثاني تعاون بين عمر كمال وشيماء المغربي، حيث كانا معًا في أغنية أنتي قلبي، التي أصدراها من خلال القناة الرسمية بالمطرب عمر كمال على موقع الفيديوهات يوتيوب، في نعاية شهر ديسمبر للعام الماضي، وحصلت على 38 مليون مشاهدة حتى الآن.