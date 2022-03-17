غدًا.. سيمون تُحيي ذكرياتها الغنائية في معكم منى الشاذلي

/686399/غدا-سيمون-تحيي-ذكرياتها-الغنائية-في-معكم-منى-الشاذلي

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي النجمة سيمون، في حلقة غدًا الجمعة 18 مارس، من برنامجها معكم منى الشاذلي، الذي يُعرض في نهاية كل أسبوع على شاشة قناة cbc، لستعيد سيمون ذكرياتها وتغني عدد من أغانيها القديمة.

دوت الخليج يرصد لكم إستضافة سيمون في برنامج معكم منى الشاذلي غدًا

سيمون تستعيد ذكرياتها وتغني أغاني التسعينات

ستقدم الفنانة سيمون باقة متنوعة من أجمل أغانيها التي طرحتها في الأسواق على هيئة شرائط كاست في نهاية القرن الماضي، والتي حققت نجاحًا واسعًا وقتها، وتشكل ذكريات جميلة في أذهان عدد كبير من المصريين في الوقت الحالي، اللذين شكلت لهم سيمون في شبابهم أيقونة مميزة وفريدة للغناء.

أسباب انقطاع سيمون 15 عام عن الغناء

كما ستكشف سيمون خلال لقائها مع منى الشاذلي سبب إنقطاعها عن الغناء لمدة 15 سنة كاملة بعد توهجها ونجاحها في هذا المجال، وعودتها بأغنية الروح الفرفوشة التي أصدرتها سيمون في الترة الأخيرة، وسبب أختيارها لهذا التوقيت.

وتحدثت سيمون بالتبعية عن مجال التمثيل، ومشاركتها في عدد كبير من الأعمال الدرامية في السنوات الماضية، كما تحدثت عن كواليس وأسرار مشاركتها في السينما والمسرح، عندما أستعرض البرنامج عدد من المشاهد المسرحية التي قدمتها سيمون في مشوارها الفني، وأبرزها المسرحيات التي قدمتها مع الفنان الكبير محمد صبحي، من لعبة الست وسكة السلامة وكارمن، وغيرهم.

بداية مشوار سيمون الفني

درست الفنانة سيمون في مدرسة راهبات، وبعدها ألتحقت بكلية الآداب قسم اللغة الفرنسية، وألتحقت بعدها بالجامعة الأمريكية، وشاركت في مهرجان الصداقة المصرية اليونانية بأغنية باللغة اليونانية، لتبدأ العروض الفنية تنهال عليها، وتبدأ بفيلم يوم حلو ويوم مر، ويأتي بعدها فيلم أيس كريم في جليم بطولة عمرو دياب، وتتوالى الأعمال الفنية لتثبت سيمون نفسها في الوسط السينمائي.

شكلت سيمون ثنائي متناغم مع الفنان محمد صبحي على خشبة المسرح، من خلال عدد من المسرحيات المتوالية التي قدماها سويًا، ونالت إعجاب الجمهور، وكانت ألولها مسرحية كارمن، وتلتها مسرحية لعبة الست، وجائت بعدها في نفس العام مسرحية سكة السلامة، وقمت سيمون عدد من الأدوار المميزة في الدراما المصرية أشهرها مسلسل بين السريات.