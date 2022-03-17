/686397/سلبية-مسحة-الزمالك-قبل-مواجهة-بترو-أتليتكو

خرجت نتيجة بعثة الزمالك سلبية، قبل مواجهة بترو أتليتكو ، ضمن مباريات الإياب من دور السادس عشر من الدوري الأوروبي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخضعت بعثة الزمالك للمسحة فور وصول الفريق إلى أنجولا، لمواجهة بترو أتليتكو يوم السبت القادم.

وخرج الزمالك من البطولة رسمياً بعد الخسارة الأخيرة من الوداد بهدف نظيف، في المقابل فاز بترو أتليتكو على مواطنه ساجرادا ليضمن التأهل بجانب الفريق المغربي قبل نهاية دور المجموعات بجولتين.

قائمة الزمالك لمواجهة بترو أتليتكو

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد، السيد عطية.

خط الدفاع: محمد عبد الغني، محمود الونش، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعه، محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمد أشرف روقا.

خط الهجوم: يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بنشرقي، رزاق سيسيه، عمر السعيد، سيف الجزيري.

غياب محمود علاء

ومن المقررغياب محمود علاء مدافع نادي الزمالك عن مباراة الفريق القادمة أمام نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي ضمن منافسات دور المجموعات من دوري ابطال إفريقيا.

سيغيب محمود علاء عن مباراة بترو أتلتيكو وذلك بعد حصولة علي ثلاثه كروت صفراء.

موقف شيكابالا من المشاركة في مباراة الزمالك أمام بترو أتليتكو

ولم يشارك شيكابالا في تدريبات الزمالك الجماعية، نظراً لعدم شفاءه بشكل كامل، وألتزامه بالبرنامج التأهيلي الذي وضعه الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق.

لم يحلق شيكابالا بمباراة الزمالك أمام بترو أتليتكو بشكل رسمي بعد خروجه من القائمة، لعدم شفاءه بشكل كامل وعدم مشاركته في تدريبات الفريق الجماعية.

تاريخ مواجهات الزمالك أمام أندية أنجولا

التقى نادي الزمالك أمام أندية أنجولا فى 10 مواجهات ، نجح الفارس الأبيض فى الفوز خلال 5 مباريات وخسر مرة واحدة، بينما حضرر التعادل فى 4 مباريات.

فيما التفي الفريقن من قبل 3، فى الكونفدرالية الأفريقية 2019، تعادل الزمالك فى الأولى إيجابيا، وفاز فى الثانية 1 – 0، والاخيرة حضر التعادل بنتيجة 2-2.