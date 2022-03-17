/686394/بعد-قليل-إذاعة-حفل-ويجز-وبابلو-وعفرتو-بالسعودية-على-Mbc-مصر

ذاع صيت الحفل الذي جمع بين مروان بابلو وويجز وعفرتو في السعودية، وتصدر محركات البحث بسبب ما حدث فيه، والذي كان من ضمنه ملابس ويجز الغريبة، واستفزاز بابلو لـ ويجز، وأخيرًا إلتزام عفرتو، كما تصدروا التريند مرة أخرى نظرًا لأداء بابلو وعفرتو مناسك العمرة بعد الحفل بيوم.

لذلك دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل وموعد إذاعة حفل بابلو وعفرتو وويجز على شاشة قناة Mbc مصر وذلك خلال السطور القادمة.

حفل السعودية لـ ويجز وعفرتو وبابلو على Mbc مصر

وأعلنت الصفحة الرسمية لأخبار الراب عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام عن موعد إذاعة الحفل، والذي سسيكون في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.

ومن المتوقع أن تحظى بمشاهدات عالية نظرًا للشهرة الواسعة لكلًا من مروان بابلو وعفرتو وويجز، وعلى صعيد آخر، مازالت تتصدر أغنية البخت لـ ويجز التريند كما أنها مازالت رقم 1 على يويتوب للعديد من الأيام المتواصلة.

نكش مروان بابلو لـ ويجز

ومن الجدير بالذكر، أن استفز مروان بابلو ويجز أثناء وجوده على الاستيدج والذي أعتبره الجمهو نكش صريح لـ ويجز لأن بابلو ذكر كلمة “اللقطة” وهي عنوان أغنية قديمة لـ ويجز مما أثار إعجاب جمهور مروان بابلو، ولكنه أثار غضب جمهور ويجز.

ويجز بأزياء غريبة خلال الحفل

وأعتاد ويجز إثارة الجدل بملابس غريبة، خاصةً بعد أخر جلسات تصوير له، وظهر في الحفل بإطلالتين أغرب من بعضهم، والذي أثار جدل كبير حوله، خصوصًا بعد مقارنة إطلالته الأولى بإطلالة لـ هدى المفتي، والتي ترجمها الجمهور بأنها مقصودة وأنه استوحى إطلالته منها.

كما ظهر ويجز بإطلالة ثانية منتمية إلى أزياء السبعينات والثمانينات، وكانت من تصميم prod antzoulis والتي ظهر فيها ببدلة سوداء بها نقوش بيضاء، وأثارت الجدل حول ويجز، وأنضمت هذه الإطلالات ضمن سلسلة إطلالات ويجز الغريبة.

عفرتو بعيد عن إثارة الجدل

وكان عفرتو بعيدًا عن إثارة الجدل، نظرًا لتركيزه في شئ واحد وهو إقامة الحفل فقط، ولم يتسفز أي من ويجز أو بابلو خلال الحفل، لأن عفرتو يعتبر من أكثر الرابرز المعروفين بهدوئهم وعدم افتعالهم المشاكل أو إثارة الجدل.