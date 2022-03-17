/686410/إبراهيم-عيسي-نظام-الخلافة-مش-إسلامي-ومش-موجود-في-القرأن

قال الإعلامي إبراهيم عيسي إن الخلافة في صدر الإسلام ليست أمر تحتمه نصوص من القرأن الكريم، قائلا "الخلافة الإسلامية ليست موجودة في القرأن الكريم ولا في السنة ولا في أي نظام سياسي ولا في أي طريقة للحكم .. ولا في حكم اصلا".

وأضاف عيسي خلال برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس" الفضائية، ان الأمور التعبدية شئ والأمور الدنياوية وتسيس الناس وحياتهم شئ أخر، مشيرا إلى أن هناك تناقض رهيب بين منهج يدرس في الأزهر مؤخرا وبين منهج يدرس في الصف الخامس الأبتدائي في التعليم العام.

هناك أزدواج في الشخصية داخل البلد وأزدواج في التعليم ديني ومدني

وتابع إبراهيم عيسي أن هناك أزدواج في الشخصية داخل البلد وأزدواج في التعليم ديني ومدني، وهناك أزدواج في التعليم مدني محلي وطني وأجنبي في المناهج، مضيفا "خلينا نقول أن المناهج العربي والدين والتاريخ مناهج موجودة على كله .. الأجنبي والمصري".

وأوضح إبراهيم عيسي أنه عندما ننظر إلى مادة الدراسات الاجتماعية وتجد أن الذي يدرس للطالب داخل المنهج هو الخلافة الإسلامية والدولة الدينية شئ في الحقيقة مؤلم ومزجع وشئ إلى ماذا ننتظره وماذا ننتظر بعده.

وأشار إلى أن الأزهر يقوم في الوقت الحالي بتغير مناهجه أو يقوم بتطوير مناهجه إلى حد أنه يقدم رؤية واضحة جدا لطلابه وأن نظام الخلافة ليس إسلامي.