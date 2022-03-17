غلق كلى لطريق إسكندرية الصحراوى لإنشاء محطة مترو المتحف الكبير بدءا من غدٍ

تجرى إدارة المرور، عملية غلق كلى لطريق مصر - إسكندرية الصحراوى بالاتجاه (القادم من أسفل الطريق الدائرى إلى ميدان الرماية) اعتبار من غدٍ الجمعة وحتى 30 يوليو المقبل، لتنفيذ أعمال محطة مترو أنفاق "المتحف الكبير"، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وكشف مصدر أمنى، أنه فى إطار الإجراءات التنسيقية الخاصة باستكمال تسليم (المرحلة الثانية) من موقع الأعمال الإنشائية لمحطة مترو أنفاق "المتحف الكبير" بطريق إسكندرية الصحراوى بالمنطقة المواجهة للمتحف المصرى الكبير ضمن مشروع محطات مترو أنفاق الخط الرابع بعد تسليم المرحلة الأولى لمواقع محطات مترو الأنفاق (حدائق الأشجار – حدائق الأهرام – النصر – المتحف الكبير – ميدان الرماية – الأهرام – المريوطية - العريش – المطبعة – الطالبية – مدكور) وطلب الهيئة القومية للأنفاق وشركة المقاولون العرب المنفذة للمشروع باستلام المرحلة الثانية بموقع أعمال محطة المتحف الكبير بطريق إسكندرية الصحراوى بطول مايقرب من 380 م وبعرض مايقرب من 18م.

وأضاف المصدر، أن الأمر يستلزم تنفيذ غلق كلى لطريق إسكندرية الصحراوى فى الإتجاه القادم من أسفل الطريق الدائرى إتجاه ميدان الرماية، تحديداً ابتداءً من المنطقة المواجهة للمتحف المصرى الكبير(بعد منزل الطريق الدائرى المؤدى لميدان الرماية بمسافة 150 م) حتى المنطقة المواجهة لفندق (شتايجن برجر) وذلك ابتداءً من الساعة 6 صباح غدٍ الجمعة الموافق 18/3/2022 وحتى صباح يوم السبت الموافق 30/7/2022.

واستطرد المصدر، أن إدارة المرور أجرت تحويلات مرورية ومن أبرزها:

أولا: حركة المركبات القادمة من طريق مصر إسكندرية الصحراوى من مناطق ( الواحة – نيو جيزة) وترغب بالسير اتجاه ( ميدان الرماية – طريق الفيوم – شارع الأهرام – شارع الملك فيصل) تقوم بالصعود أعلى الطريق الدائرى فى الاتجاه المؤدى إلى أعلى منطقة المنصورية ثم النزول من منزل الطريق الدائرى المؤدى إلى طريق المنصورية واستكمال السير حتى منطقة كفرة نصار والسير فى الإتجاهات الأتية:

1- المركبات التى ترغب فى الذهاب إتجاه شارع الملك فيصل تقوم بالصعود أعلى كوبرى كفرة نصار المستحدث وإستكمال السير حتى أسفل كوبرى مشعل المستحدث ثم الدوران والعودة بإتجاه شارع الملك فيصل.

2- حركة المركبات التى ترغب فى الذهاب إتجاه ميدان الرماية وطريق الفيوم تقوم بالسير بمسطح كوبرى كفرة نصار المستحدث والسير يميناً من أسفل الكوبرى إتجاه ميدان الرماية وطريق الفيوم وشارع الأهرام.

ثانياً : حركة المركبات القادمة من أعلى الطريق الدائرى عن طريق المنزل المؤدى إلى ميدان الرماية وترغب بالسير إتجاه طريق الفيوم وشارع الأهرام تتبع المسار الأتى:

1- السير لمسافة 150 م بطريق مصر إسكندرية الصحراوى ثم الدوران والعودة عن طريق فتحة دوران تم إستحداثها قبل موقع الغلق تحديداً بالمنطقة المواجهة للمتحف المصرى الكبير ثم الدوران والعودة بطريق إسكندرية الصحراوى مرة أخرى ثم السير يميناً إتجاه أسفل الطريق الدائرى ( منطقة غطاطى ) وإستكمال السير حتى تقاطعه مع طريق المنصورية ثم السير يميناً " إجبارى " بطريق المنصورية المستحدث وصولاً حتى منطقة كفرة نصار والدخول يميناً إتجاه ميدان الرماية وطريق الفيوم.

ولفت الكصدر ، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة عينت الخدمات المروية ونشر اللوحات الإرشادية والعلامات التحذيرية بمحيط الأعمال ومناطق التحويلات.